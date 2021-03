Ronaldo y recordado look: "Pido perdón a las madres que vieron a sus hijos hacerse el mismo corte"

El “Fenómeno” aseguró que su peinado en el Mundial de Corea y Japón 2002 “era horrible”.

El ex delantero de la Selección Brasileña Ronaldo, el “Fenómeno”, recordó su look en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde la Verdeamarela se quedó con la copa. Reconoció que era horrible y se disculpó con las madres de aquellos niños que quisieron imitar su imagen.

“Era horrible. Pido perdón a todas las madres que vieron a sus hijos hacerse el mismo corte de pelo”, dijo Ronaldo en entrevista con Sports Illustrated .

El ex FC Barcelona, Real Madrid, Inter y AC Milan, entre otros clubes, reveló que su curioso look fue para centrar la atención en eso y no en una lesión que sufrió en las semifinales de la Copa del Mundo, frente a Turquía.

Al preguntarle a sus compañeros sobre su nuevo estilo, también le dijeron que era “horrible”. Sin embargo, aunque le pidieron que se lo cortara, el goleador logró su objetivo de que los medios se olvidaran de su lesión y comentaran su peinado.