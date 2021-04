Sammis Reyes, primer chileno en NFL: "Todo es posible siempre que estés dispuesto a pagar el precio"

Sammis Reyes se convirtió oficialmente en el primer chileno en firmar por un equipo de la National Football League (NFL), la división de fútbol americano más importante de Estados Unidos.

Fue el Washington Football Team el que, a través de un comunicado , anunció la firma del deportista nacional de 25 años.

Tras este importante logro, Reyes manifestó que “me siento increíble, fue una muy buena noticia. Finalmente se concretó el trabajo de diez años acá en Estados Unidos y el trabajo de muchos más años junto a toda mi familia el poder llegar acá, realmente un sueño”.

“Pero al mismo tiempo entiendo que queda mucho por trabajar, queda mucho por cumplir y es solamente el comienzo de una historia que siento que va a inspirar a muchos que vienen después de mí. Así que muy contento por la oportunidad y un honor jugar por el equipo de Washington, lo que se viene es muy bueno”, agregó.

Reyes partió a Florida a los 14 años para intentar seguir una carrera en la NBA. Sin embargo, su historia dio un vuelco.

Sammis Reyes came from Chile to play basketball.



Now he’s a TE prospect and putting up numbers for pro scouts. 🇨🇱😲 pic.twitter.com/oiKmR9JBNQ