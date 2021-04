Sammis Reyes, el primer chileno en la NFL, revela que recibió un llamado de la WWE

En conversación con T13.cl el atleta nacional mostró su otra faceta fuera del campo, sus momentos íntimos y de relajación.

A sus 25 años Sammis Reyes ya escribió una hoja importante en la historia del deporte chileno a nivel internacional. Esto, puesto que el joven que partió a sus prematuros 13 años a Estados Unidos para ser jugador de la NBA, terminó fichando por los Washington Football Team de la NFL.

Este salto, según dijo el mismo Sammis, fue gracias a la recomendación de su manager, Keneth Padilla, quien abrió la puerta para cambiar de deporte, pese a ser seleccionado nacional adulto de básquetbol.

Es más, en conversación con T13.cl indicó que su máximo referente en el deporte es LeBron James por la "forma de enfrentar la vida", como también en la organización que tiene para sus entrenamientos y el cómo supera los desafíos.

Para él, "dejar el básquetbol fue la decisión más difícil, sobretodo dejar la Selección Chilena" para comenzar su histórico periplo por el fútbol americano. Pero pese al amor que tenía por la pelota naranja, ya cerró ese capítulo y ahora está 100% enfocado en la NFL.

Sammis, fuera de la cancha

Sammis vive solo en Estados Unidos, ya que su familia completa está en Chile. Por lo mismo, ver series, escuchar música, y estudiar los libros de jugadas del fútbol americano son sus pasatiempos preferidos para los tiempos muertos que tiene entre entrenamientos.

"Tengo que sentarme horas a aprender las diferentes posiciones en que me van a ocupar, siento que van a ser varias", comenta el deportista nacional.

Bajo esa línea reflexiona que "el fútbol americano es una lengua nueva. Es aprender un lenguaje nuevo".

¿Qué hace cuando no estudia su deporte?: "Me gusta pasar tiempo con mi polola Nicole. Cuando se podía, ir al cine a ver una película, y ver a mi familia que para mí ese tiempo es sagrado".

Pero si hablamos de alguna serie que lo atrapó gracias a su emoción y línea de argumentación, dice que gran parte de su tiempo lo dedicó a ver todas las temporadas de Game Of Thrones.

Conexión musical con Chile

Para Sammis Reyes "el tiempo de relajo es sumamente importante", ya que es ahí donde se saca la presión de los entrenamientos y el ganar una camiseta en su nuevo equipo. Y para eso la música es clave.

En ese sentido el atleta comenta que en su playlist "está el hip hop americano, el trap latino. Escucho Miky Woodz, Bad Bunny, hay un poquito de cosas chilenas, me gusta Pablo Chill-e, que son artistas que en Chile están predominando y que siento conexión con ellos también".

Y si hablamos de conexión, un ritual que siempre le va a gustar, según especifica, es todo lo que conlleva el asado chileno.

"Me va a encantar el asado hasta que me muera. El asado chileno es muy diferente a la barbacoa americana. Eso de sentarse alrededor del fuego con la familia, con un choripán no tiene precio. Más que la comida en sí, es el aspecto cultural del tiempo familiar".

El llamado de la WWE

Sabido es que las compañía de lucha libre de entretenimiento, como la WWE, buscan atletas de deportes de contacto como el fútbol americano para sumar a sus filas. Una de sus máximas figuras como Dwayne Johnson, La Roca, fue jugador de fútbol americano pero su estrellato llegó gracias a su actuación en el cuadrilátero.

Toque de puerta que también recibió Sammis hace un par de meses atrás, justo antes de recibir el llamado de Washington Football Team.

"Nunca he contado esto, pero me llegó un mensaje en un e-mail, hace tres meses atrás, ofreciéndome pasajes para ir cinco días con una organización de lucha, la más grande, y me ofrecían ir a probarme", cuenta entre risas, ya que su futuro pudo ser muy distinto al de ahora.

Además, agrega que junto a su representante le pusieron "pausa por el momento, pero siempre vamos a mantener todas las puertas abiertas".