Jorge Sampaoli define la Superliga Europea como "un ataque contra la igualdad de oportunidades"

El casildense se refirió a la propuesta económica-deportiva impulsada por Florentino Pérez.

El entrenador argentino del Marsella, Jorge Sampaoli, consideró este jueves que el proyecto fallido de Superliga europea era "un ataque contra la igualdad de oportunidades" y un intento de "personas económicamente poderosas" de ir contra "los que tienen menos".

"En el fútbol, como en el mundo en general, la cuestión de las desigualdades es uno de los mayores problemas, especialmente la desigualdad de oportunidades", declaró el exseleccionador de Argentina y Chile al ser preguntado sobre el proyecto, que anunciaron doce grandes clubes de Europa y que finalmente fue un fiasco por el gran rechazo que generó.

"No me sorprende que un grupo de personas económicamente poderosas se hayan puesto de acuerdo para reunirse e ir contra los que tienen menos. Es algo que se ajusta al mundo actual, desgraciadamente. Pero no tenía que ir adelante. Hubiera sido un paso más hacia la separación de las personas en dos grupos y eso sería preocupante", añadió Sampaoli.

"No sé si los clubes concernidos deben ser castigados. Pero es muy importante que este ataque contra la igualdad de oportunidades sea analizado de manera global para evitar que las posiciones se sigan alejando. Tenemos que atraerlos", concluyó el técnico argentino. Ningún club francés estuvo en el grupo de doce impulsores de la fallida Superliga europea.