Senegal vence a Egipto en penales y es campeón por primera vez de la Copa Africana de Naciones

Senegal se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones este domingo luego de vencer 4-2 a Egipto en los lanzamientos penales, en la final disputada en el Estadio Olembé, en Camerún.

Luego de que el partido concluyera sin goles tras el tiempo reglamentario y el alargue, “Los Leones de la Teranga” conquistaron de esta forma la primera Copa Africana de Naciones de su historia.

🇸🇳 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗢𝗙 𝗔𝗙𝗥𝗜𝗖𝗔 🇸🇳 #TeamSenegal CLAIM THEIR FIRST-EVER #TotalEnergiesAFCON TITLE 🤩



HISTORY WRITTEN BY THE #AFCON2021 LIONS OF TERANGA 🦁 #TotalEnergiesAFCON2021 | @Fsfofficielle pic.twitter.com/YbEnudEvmF