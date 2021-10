Sergio Jadue solicita nuevamente postergar su audiencia para recibir su sentencia

El expresidente de la ANFP, quien reconoció hechos de corrupción ante la justicia estadounidense, postergó por 12° vez la lectura de su condena.

El expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), Sergio Jadue, postergó la lectura de su sentencia por corrupción por duodécima vez en Estados Unidos.

La lectura de la sentencia de Jadue, quien es parte de la investigación del FIFA Gate y colaboró con la justicia estadounidense para reducir su condena, debía conocer el fallo de la justicia en octubre de este año, sin embargo, solicitó que se postergue hasta abril de 2022.

Ken Bensinger, periodista de investigación experto en el FIFA Gate, informó a través de sus redes sociales la nueva solicitud de Jadue, mediante el abogado William Brodsky.

De acuerdo a lo que se conoce del expresidente de la ANFP, reconoció haber recibido sobornos millonarios por contratos comerciales mientras integraba el Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), junto a otros dirigentes.

Al convertirse en el "soplón" de la FBI, luego de conocerse las irregularidades e iniciar una investigación penal contra los representantes sudamericanos, derivada del FIFA Gate, el expresidente de Unión La Calera ha podido optar a estos aplazamientos de lectura de sentencia.

Con esta ya son doce ocasiones las que ha logrado postergar la lectura y, además, se indica que la pena que recibiría el ex directivo chileno no superaría los cinco años, por lo que no iría a la cárcel.