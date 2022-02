Cuando ganas un Super Bowl antes de San Valentín: Jugador sorprendió a su novia tras el triunfo

El jugador Tyler Rapp celebró por partida doble la noche del domingo el triunfo de Los Angeles Rams en el Super Bowl .

Terminado el partido y en medio de las celebraciones, Rapp decidió proponerle matrimonio a su pareja en el mismísimo terreno de juego.

El safety de Los Angeles Rams acaparó toda la atención cuando se arrodilló, momento en que le hizo la propuesta a su novia, Dani Johnson. Ella dio el “Sí” y la historia tuvo un final feliz, mientras el resto de sus compañeros se sumaban al doble festejo.

MORE THAN ONE RING TONIGHT!!



CONGRATS, @trapp07!!! pic.twitter.com/LHt6qczuNv