Extreme Rules: Cartelera, horario y dónde ver el evento PPV de la WWE

Las sillas, mesas, escaleras e incluso una inédita "Fight Pit Match" tendrán lugar este sábado en la empresa más grande de lucha libre del mundo.

Este sábado 8 de octubre se llevará a cabo uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la lucha libre: Extreme Rules.

El "Pay per view" de la WWE donde las mesas, las sillas, las escaleras y las luchas extremas se tomarán las pantallas de los seguidores del wrestling alrededor del orbe.

AFP - Mito Pereira Lee También > Chileno Mito Pereira se apodera de la cima en torneo de la PGA Shriners Children´s Open

Luchas titulares, rivalidades e incluso se especula con algún retorno de Bray Wyatt para este sábado en el Wells Fargo Center en Philadelphia.

Cartelera de Extreme Rules 2022

El PPV de la WWE presentará seis luchas entre las superestrellas involucradas, entre las que destaca la válida por el campeonato femenino de SmackDown entre Ronda Rousey y Liv Morgan y la "Fight Pit Match" (una especie de estructura cerrada) entre Matt Riddle y Seth "Freakin'" Rollins.

Liv Morgan (c) vs. Ronda Rousey. Campeonato Femenino de SmackDown.

Bianca Belair (c) vs. Bayley. Campeonato Femenino de Raw.

Matt Riddle vs. Seth "Freakin'" Rollins. "Fight Pit" Match.

Edge vs. Finn Bálor. "I Quit" Match.

Drew McIntyre vs. Karrion Kross. "Strap" Match.

The Brawling Brutes vs. Imperium. Tag Team de seis hombres en una Good Old Fashioned Donnybrook Match.

Horario y dónde ver Extreme Rules 2022

Horario: 20 horas. "Kick Off" desde las 19 horas vía YouTube.

Lugar: Wells Fargo Center en Philadelphia.

Transmite: WWE Network y Fox Sports Premium.