Full Gear 2022: Cartelera, horario y dónde ver el PPV de AEW

Regresos, rivalidades, campeonatos y leyendas se darán cita en el evento que contará con once combates confirmados.

Este sábado 19 de noviembre se realizará el cuarto evento de "pague por ver" de la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW): Full Gear 2022.

En esta ocasión, serán once los combates confirmados para la cartelera que tendrá regresos al ring, rivalidades, campeonatos y leyendas en el cuadrilátero frente a frente.

Entre las luchas destacadas para este sábado, se encuentra la válida por el Campeonato Mundial de AEW entre Jon Moxley y Maxwell Jacob Friedman "MJF". Además, también sobresale el combate por el Campeonato Mundial de Ring of Honor entre Chris Jericho, Bryan Danielson, Claudio Castagnoli y Sammy Guevara.

Cartelera de Full Gear 2022

Campeonato Mundial de AEW: Jon Moxley (c) vs MJF

Campeonato Mundial de ROH: Chris Jericho (c) vs Bryan Danielson vs Claudio Castagnoli vs Sammy Guevara.

Campeonato Mundial de Tríos de AEW: Death Triangle -PAC, Penta El Zero M y Rey Fénix- (c) vs The Elite -Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson-

Campeonato Mundial en Parejas de AEW: The Acclaimed -Anthony Bowens y Max Caster- (c) vs Swerve In Our Glory -Keith Lee y Swerve Strickland-.

Final del torneo por una oportunidad por el Campeonato Mundial de AEW: Ethan Page vs Luchador por definir.

Campeonato Mundial Femenino Interino de AEW: Toni Storm (c) vs Jamie Hayter

Campeonato TBS de AEW: Jade Cargill (c) vs Nyla Rose

Saraya vs Dr. Britt Baker D.M.D.

Dudes With Attitude -Sting y Darby Allin- vs Jeff Jarrett y Jay Lethal

Steel Cage Match: "Jungle Boy" Jack Perry vs Luchasaurus

Campeonato TNT de AEW: Wardlow (c) vs Samoa Joe vs Powerhouse Hobbs

Horario y dónde ver Full Gear 2022

Horario: 21 horas / 20 horas comienza el KickOff por el canal de YouTube de AEW.

Transmite: FITE TV por un precio de 19,99 dólares.