"Es súper malo": Tomás Alarcón revela cómica anécdota con Ben Brereton en La Roja

El ex mediocampista de O'Higgins relató un cómico pasaje vivido con el ariete del Blackburn Rovers durante la concentración de Chile.

El volante del Cádiz de España, Tomás Alarcón, reveló pasajes de la intimidad de la concentración de La Roja en las últimas fechas de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, donde la figura de Ben Brereton ha ido tomando mayor notoriedad.

El delantero chileno de origen inglés se ha hecho un puesto en el equipo dirigido por Martín Lasarte, a punta de goles y buenas presentaciones. Y en la interna, también.

Por lo mismo, en algunas instancias de las concentraciones, se ha ido afiatando con sus compañeros a través de los espacios de distención y, por supuesto, a través de los videojuegos.

Sin embargo, ahí fue que el mediocampista reveló una de las "verdades" ocultas de Ben Brereton.

En diálogo con TNT Sports, el ex O'Higgins de Rancagua manifestó que "es un chico súper humilde, súper simpático. Se sentaba conmigo, con Paulo y con 'Nico' en la mesa y jugábamos mucho Play (Station)".

Al ser consultado sobre su desempeño, reconoció que era bueno para el "Call of Duty, pero en el FIFA no. En el FIFA es súper malo , aparte que me mandaron a mí con él y es súper malo".

"Y decía 'no, soy súper bueno, soy súper bueno, juego todos los días', pero era súper malo; pero para el Call of Duty sí, juega muy bien, pero ahí yo no juego, (Ben) jugaba con 'Nico' y con Paulo", agregó.