"¿Están tan desesperados?": DT del Blackburn contra La Roja por apurar a Brereton

A falta de dos fechas para que terminen las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, la Selección Chilena estaría evaluando citar al delantero Ben Brereton para los cruciales duelos frente a Brasil y Uruguay .

Así al menos lo hizo saber este lunes el entrenador del Blackburn Rovers, Tony Mowbray. Sin embargo, el estratega comentó que Big Ben aún no está en óptimas condiciones debido a una lesión en uno de sus tobillos de la cual se está recuperando .

“Parece que Chile lo va a llamar. Quieren que su personal médico le eche un vistazo”, comentó el DT ante los medios.

🗣️ TM: "Are they gonna play Brereton against one of the best teams in the world if he's not fit? They'd be mad to do that.



Or are they that desperate that they'll play an injured player? Surely they've got another striker that is fit."#Rovers 🔵⚪️