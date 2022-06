¡Triunfazo! Tabilo se impuso en durísimo partido y avanzó a segunda ronda en Wimbledon

El chileno venció en cinco sets al serbio Laslo Djere (57°) y ya espera rival en segunda ronda.

El tenista nacional Alejandro Tabilo (78°) consiguió este domingo un gran triunfo en su debut en Wimbledon al imponese en un peleado partido por cinco sets al serbio Laslo Djere (57°) por parciales de 7-6 (8), 6-2, 1-6, 4-6 y 7-6 (13).

El partido fue peleado en un principio por el oriundo de Toronto fue más fino en el primer set para imponese con un tie break. Ya en el segundo logró imponer con más fuerza su tenis, por lo que se quedó con la segunda manga por 6-2 con facilidad. Sin embargo, las cosas se complicaron y en el tercer y cuarto set, fue absolutamente superado por el serbio, que parecía llevarse el encuentro.

Lee También > Las trágicas imágenes del derrumbe de palcos durante una corrida de toros en Colombia

Ya en el set definitorio, la segunda raqueta nacional logró subir su nivel e intercambiaron juegos con Djere hasta ir al tiebreak nuevamente. Allí, la paridad se mantuvo hasta que un mini break le dio el triunfo por 13-11.

Ahora, Tabilo se verá en las caras en segunda ronda con el ganador del duelo entre el también serbio Miomi Kecmanović (30°) y el australiano John Millan (82°).

Cabe recordar que esta edición de Wimbledon no dará puntos de la ATP por primera vez ya que el ente rector del tenis sancionó a la organización por vetar de la competición a los tenis rusos, decisión que provocó que el número 1 del mundo Daniil Medvédev no esté en el All England Club de Londres.