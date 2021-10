"Trotones": Hinchas de Universidad de Chile rayan dependencias del CDA

Luego de la derrota frente a Melipilla el malestar se acrecentó con el plantel de la "U".

Luego de que Melipilla lograra derrotar por primera vez en la historia al Club Universidad de Chile en Primera División , con un contundente 3-0 donde los azules se vieron carentes de ideas y sin reacción frente al contraataque de los "potros".

Derrota que le da un nuevo golpe a la escuadra que adiestra Esteban "Huevito" Valencia, quienes se van despidiendo de la lucha por el título donde Colo Colo es el sólido líder. Es más, la pérdida de estos tres puntos lo dejó en la décima posición de la tabla, quedándose sin clasificar a ninguna copa internacional de momento.

Crisis azul

Para la "U" es urgente volver a los triunfos lo antes posible, donde los ojos ya se pusieron en el entrenador, quien post partido aseveró que está dispuesto a dejar su cargo si es que es él "parte del problema".

Valencia, quien fue ratificado en su cargo como interino tras el paupérrimo paso de Dudamel por la "U" , ha tenido altos y bajos en la dirección técnica, pero mantiene el apoyo de los hinchas, y ya hay voces que dictar un boicot por parte de algunos dentro del plantel.

¿Estás de acuerdo? Tras la derrota hinchas de la "U" llegaron hasta el CDA para dejar un mensaje en el portón 😠 pic.twitter.com/wptmdjj1R2 October 25, 2021

Tesis que fue levantada por el propio Sandrino Castec, quien manifestó a Redgol: "Lo de Valencia es complicado. No sé si los jugadores no le tienen confianza y si hay algunos que no están remando para el lado que corresponde”.

En esa línea un grupo de hinchas realizó rayados en el Centro Deportivo Azul con la consigna: “Trotones. Le hicieron la cama al Huevito. LDA no abandona”.