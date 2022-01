"Ahora estoy en Universidad Católica": Galani es presentado en San Carlos y se olvida de la U

El volante llegó al tetracampeón del fútbol chileno luego de su paso por la U, donde fue protagonista de la heroica salvación del descenso.

Universidad Católica presentó oficialmente este viernes al volante Sebastián Galani como su nuevo refuerzo para la temporada 2022, donde los cruzados disputarán la Copa Libertadores, Supercopa e irán en busca de un inédito pentacampeonato .

En conferencia de prensa, el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, aseguró sobre la llegada del ex Universidad de Chile que “creemos que puede ser un aporte muy importante desde su juego, para las posiciones de volante de contención como también de volante mixto”.

“Como siempre, tenemos la venia y conversamos con los cuerpos técnicos para la llegada de los jugadores y en este caso tiene la aprobación de todos en ese sentido”, agregó el “Tati”.

El jugador, en tanto, evitó referirse a su pasado azul y a su salida del “Romántico Viajero”.

“Estoy muy contento de haber llegado a esta institución y a lograr los objetivos que se nos vienen”, dijo ante los medios.

“La Católica es un plantel muy competitivo y creo que vengo a eso, a entregarme por completo”, agregó.

Acerca de su salida del CDA, declaró que “lo que se ha dicho, la verdad no he escuchado todo, pero yo el 31 de diciembre terminé contrato con el club y con mi representante tomamos esta opción. Lo hablaron, me comuniqué con varias personas de acá de la directiva y fue la mejor opción que tuvimos”.

“No quiero referirme más al tema de la Universidad de Chile. Yo ahora estoy en Universidad Católica y me debo a ello”, recalcó, cerrando su paso por el “Romántico Viajero”.

Recordar que Sebastián Galani fue uno de los jugadores clave en el último partido de la U, en la victoria sobre Unión La Calera que le permitió zafar del descenso.