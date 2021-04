Más problemas en la U: Dudamel hizo reunión en plena cuarentena y dice que fue de carácter "laboral"

El técnico de Universidad de Chile explicó el encuentro que tuvo con jugadores en su casa el día miércoles.

El técnico de Universidad de Chile, el venezolano Rafael Dudamel, conversó con los medios este jueves en conferencia de prensa, instancia que aprovechó para explicar una reunión que tuvo con jugadores en su casa el miércoles.

Destacar que durante esta jornada debía atender a los medios el volante Gonzalo Espinoza, en la previa del duelo del domingo ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada (15:00 horas), según el propio entrenador advirtió. Sin embargo, Dudamel quiso tomar la palabra para detallar lo sucedido en su residencia.

“Hemos sido muy respetuosos en todo momento de los protocolos que se nos han marcado en el club y en nuestra vida persona, que incluso nos llevan a que al terminar el entrenamiento ni siquiera nuestros futbolistas puedan tomar un baño luego de terminar el trabajo. Y queriendo atender como lo realizamos cada semana mayor contenido informativo para ellos, ciertamente algunos de nuestros jugadores con que pensamos, o incluso no estando para el domingo, poder compartir, complementar información sobre el trabajo”, comenzó el DT.

“Desde esa idea, sí es cierto que entraron y salieron algunos jugadores de mi residencia, en donde yo les esperaba junto con el cuerpo técnico, tres, cuatro de ellos, acompañados del profe Matías, el asistente técnico Rodrigo Piñón, el director audiovisual, Juvenal (Rodríguez), que es el preparador de arqueros, para poder compartir alguna información de trabajo”, detalló.

Dudamel explicó que “entendiendo que algunos vecinos se preocuparon, llamaron a las autoridades, los cuales atendí, ya habíamos culminado esa actividad que teníamos planificada con ellos, esa actividad de alguna manera laboral, llamémoslo así, interrumpí la invitación de la ANFP y de la Comisión Médica que había comenzado a las 8:00 de la noche para poder atender a las autoridades afuera de la casa”.

“Fue una conversación que tardó no más de dos, tres minutos, en donde tomaron mi nombre, en donde les manifesté a ellos con total respeto, porque así se llevó en todo momento el intercambio de comunicación que tuve con las autoridades, donde les dejé saber que estábamos en una sesión de planificación de cuerpo técnico y ellos lo comprendieron, tomaron nota, manifestaron la inquietud que tenían algunos vecinos, no porque adentro hubiese ningún ruido en particular, sino que por la movilización de autos, pero ellos comprendieron lo que les pude explicar”, continuó.

Finalmente, el entrenador de Universidad de Chile ofreció sus disculpas. “En ningún momento nuestra intención fue alterar el orden público, sencillamente actividades que corresponden a nuestro trabajo”, cerró.