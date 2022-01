Uso de mascarilla desata pelea en las tribunas en pleno partido del Abierto de Australia

Un verdadero caos se desató el pasado lunes en el Rod Laver Arena, en Melbourne, durante el partido entre el alemán Alexander Zverev (3° ATP) y su coterráneo Daniel Altmaier (87°), por la primera ronda del Abierto de Australia .

Y es que en medio del juego, un grupo de aficionados se enfrentó por una discusión sobre el uso de la mascarilla en las tribunas. Como resultado, tres hombres fueron expulsados del recinto.

Según publicaron algunos presentes, como el periodista Michael Miller, el conflicto estalló cuando los involucrados comenzaron a gritar que las mascarillas, que se utilizan para prevenir el contagio de coronavirus, no sirven.

“Masks Don’t Work” guy was just led out of Rod Laver Arena by two police officers.



Someone shouted “Get him out of here.”



Someone else shouted what sounded like “no mask, no play.”



(My wife says “no hat, no play” is a common schoolyard rule in Australia.) @AustralianOpen pic.twitter.com/Yc2IYSagyg