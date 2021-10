Valdivia dice haberse decepcionado de Sampaoli y recuerda la frase del "rehén"

"Fue un escape para irse a España", aseguró el ex "10" de la Roja.

El ex seleccionado nacional Jorge Valdivia, recordó el exitoso paso por la Roja de Jorge Sampaoli, donde con el argentina como técnico, Chile obtuvo su primera Copa América, en 2015.

Sin embargo, el "Mago" tuvo palabras para la salida del casildense desde Juan Pinto Durán, que se dio en medio de tensiones con la ANFP y una acusación de que se sentía un "rehén".

Al respecto, el ex Colo Colo dijo haberse decepcionado del estratega: “En su minuto sí (me sentí decepcionado). En ese momento cuando él llama a la prensa. Nosotros como jugadores lo comentamos porque la relación que tenía con la prensa no era buena”, dijo en entrevista con ESPN F90.

El volante también comentó el episodio en que Sampaoli dijo en una entrevista que se sentía "rehén" en Chile : "Para mí fue un escape para irse a España. Él cuando sale de la selección no se queda desempleado", precisó.

Valdivia además comentó el mal nivel actual de la Roja, donde tras la derrota con Perú, Chile está octavo con siete puntos de 30 posibles y a otros siete del quinto puesto que lleva al repechaje.

Al respecto, el mediocampista dijo que la Roja no está eliminada aún pero que lo que ocurrió en Perú fue muy triste: "Creo que lo de Lima fue penoso para nosotros como hinchas y también triste, sobre todo por la calidad de jugadores que todavía integran la selección chilena", aseguró.