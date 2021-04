Valdivia volvió anotar un gol de penal luego de siete años en triunfo de La Calera

El "Mago" convirtió su primer gol por el conjunto cementero, que ahora se concentra en su debut por Copa Libertadores recibiendo a Liga de Quito de Ecuador.

Jorge Valdivia anotó su primer gol para Unión La Calera en el triunfo del cuadro cementero por 1 a 2 ante Santiago Wanderers en Valparaíso.

El "Mago" desniveló a los 75' anotando desde los 12 pasos ante Mauricio Viana en un duelo que tuvo cuatro penales, de los que solo dos fueron anotados. La apertura de cuenta de los cementeros corrió por cuenta de Gonzalo Castellani a los 6' también a través de la pena máxima (luego erró otro penal) y el empate había llegado para los caturros a los 26' gracias al juvenil Aldrix Jara.

Agencia Uno

No obstante, el gol del ex seleccionado chileno, que había entrado a los 60', significó el primero que anota de penal en los últimos siete años. El último correspondía a 2014 cuando anotó para Palmeiras en el triunfo 3-1 ante Botafogo, según publicó AS.

Además, se trató del primer gol de pena máxima del volante en un partido del campeonato chileno.

Ahora Valdivia y el cuadro cementero, que quedó puntero con siete puntos, se concentra en su debut por Copa Libertadores, donde recibirán a Liga de Quito de Ecuador en el Estadio Nicolás Chahuán el próximo 21 de abril.