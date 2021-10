Valencia asegura que "no validamos" invasión de hinchas a la cancha "pero hay que entenderlo"

El técnico de la Universidad de Chile que sólo les queda "seguir insistiendo" para revertir las ocho fechas que disputaron sin lograr un triunfo.

La Universidad de Chile volvió a perder. Esta vez, el verdugo fue Curicó Unido, que derrotó a los laicos por 2-1 en el estadio El Teniente de Rancagua.

El entrenador de los azules, Esteban Valencia, aseguró que “en líneas generales creo que el equipo dominó el juego, fue protagonista. Pudimos abrir el marcador en un momento importante del partido y de ahí tuvimos un par de desconcentraciones que lamentablemente las terminamos pagando muy caras y todo ese esfuerzo que se hizo durante casi 70 minutos se nos escapan por esos detalles que nos han venido penando en los últimos partidos y que por supuesto no te hace sumar de a tres”.

Además, el estratega destacó “la actitud, el esfuerzo de los jugadores ha sido tremendamente importante como para poder revertir un poco lo que veníamos viviendo y no nos queda más que seguir insistiendo y seguir en la búsqueda hasta poder conseguir un resultado positivo".

Tras el pitazo final, una gran cantidad de hinchas del equipo azul invadieron el campo de juego y recriminaron e intentaron agredir a algunos jugadores del "Romántico Viajero".

Ante esta situación, que Valencia catalogó de "lamentable", el adiestrador añadió que “ uno entiende la frustración que tiene la gente. No tengan dudas que nosotros somos los primeros que estamos sufriendo esta circunstancia de no poder ganar hace muchas fechas y en el cual cada uno de nosotros ha puesto su mejor esfuerzo por poder revertir esa situación”.

“No las validamos, porque entendemos que no es algo que esté dentro de lo que uno espera de los hinchas, pero hay que entenderlo. Afortunadamente no pasó a mayores y nos vamos tranquilos y pensando que el día jueves tenemos una nueva oportunidad para sacar adelante la situación", reflexionó el ex futbolista.