Vidal y polémica por libro del Mineduc: "En ningún momento pedimos dinero"

El mediocampista del Flamengo se sumó a las palabras de Alexis Sánchez y Gary Medel tras no aparecer en un libro homenaje a deportistas.

El comentarista Juan Cristobal Guarello emplazó a los astros de la Generación Dorada de La Roja luego de que no aceptaran ser ilustrados para el texto “Héroes y leyendas del deporte chileno para pequeños ciudadanos”.

AFP- Instagram Alexis Sánchez

Vía redes sociales, el "King" señaló que "después de las mentiras que tuve que ver y escuchar hoy, aclaro. Hace 5 años, en 2017, salió un libro de ilustraciones de deportistas. Era un libro que se vendía en las librerias , no de ningún ministerio. En ningún momento ni yo ni mi representante de toda la vida pedimos ningún dinero ni nada a las personas que hicieron el libro".

"Esa es una mentira que inventaron los mismos payasos de siempre ", agregó el bi campeón de América con La Roja.

"Sobre mi se hicieron libros, documentales y un montón de cosas con total libertad, nunca hice ningún problema a nadie. No entiendo porque 5 años después del libro salen con esto. Quería aclarar esto porque siempre hay mentiroso que inventan y si no lo aclaro queda como que es verdad. Aunque cansa siempre tener que desmentir a los mismos payasos", cerró el ex Juventus.