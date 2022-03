Vinícius Jr. compró 120 entradas para su familia en el Brasil-Chile: espera marcar su primer gol

El delantero del Real Madrid, oriundo de Río de Janeiro intentará convertir ante Chile su primer tanto por el Scratch ante su familia y amigos que estarán en el Maracaná.

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior contó que compró 120 entradas para el partido entre Brasil y Chile que se jugará este jueves a las 20.30 horas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La intención del joven jugador es que su familia y amigos puedan verlo “marcar mi primer gol por la selección”.

“La familia es grande. Hace mucho tiempo que no toco en el Maracaná con público. Jugamos la final de la Copa América, pero no había tanta gente, así que estoy feliz de poder invitar a todos después de tanto tiempo. No todo el mundo me puede ver en Madrid”, dijo Vinícius a Globo Esporte.

El jugador del Madrid, que se ha consolidado en la titularidad del equipo merengue esta temporada, ya es un recurrente en la verdeamarela, con quien disputó la última Copa América, pero no ha podido marcar goles aún.

"Agradezco tener esta oportunidad con la camiseta de la selección brasileña, no creo que haya nada mejor. Espero hacer un gran partido, y también que pueda marcar mi primer gol con la selección, junto a todos los que me quieren tanto y siempre quieren”, agregó.

El jugador de 20 años es formado en el Flamengo de Río de Janeiro, aunque solo alcanzó a disputar dos temporadas antes que se fuera a jugar a España, como la gran contratación del Real Madrid.

“Estoy muy contento de tener la oportunidad de jugar en Río de Janeiro, con mi familia, con todos mis allegados, con la afición del Flamengo, que me tiene un gran cariño, y toda la afición de Río y de Brasil”, declaró.