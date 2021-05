Prensa europea asegura que Zinedine Zidane deja el Real Madrid

El entrenador francés Zinedine Zidane habría dejado ya la banca del Real Madrid , según expuso el periodista italiano Fabrizio Romano, información a la que adhirió el diario deportivo Marca en España.

Zidane habría decidido en las últimas horas poner fin a su segunda etapa en la banca merengue , poco más de dos años después de su regreso al Santiago Bernabéu, en marzo de 2019.

El campeón del mundo en Francia 1998 había adelantado en las últimas semanas su intención de “ponérselo muy fácil al club”, dejando entrever que daría un paso al costado para cerrar un nuevo ciclo en el elenco blanco.

Real Madrid and Zinedine Zidane will both publish an official statement in the next hours/days to announce that they’re parting ways. Zidane is 100% leaving. ⚪️ ⏳ #Real



Real Madrid are in direct contact with Allegri since March but he’s now in talks with Juventus and Inter too.