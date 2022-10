Cómo se coordinan las visitas de Horst Paulmann a los Jumbo

A pesar de estar varios meses con licencia médica, el empresario no ha dejado la costumbre de acudir a los supermercados para conversar con los clientes y el personal. Este miércoles fue visto en el Jumbo del Costanera Center. Aquí los detalles de cómo se articulan estas visitas.

Horst Paulmann (de 87 años) dejó la presidencia de Cencosud en manos de su hija Heike, pero no abandonó su costumbre de realizar sus habituales visitas a los supermercados Jumbo, cadena que formó a mediados de los años ‘70 y que fue el inicio del conglomerado que hoy tiene presencia en seis países: Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

Fue visto el miércoles pasado hablando con clientes y trabajadores del hipermercado Jumbo del Costanera Center. Una costumbre que realiza desde sus inicios como empresario y que no ha dejado de lado, pese a su paso al costado en la dirección de Cencosud, tras estar varios meses con licencia médica.

Según cercanos a Paulmann, sus visitas más habituales son al Jumbo del mall Portal La Dehesa, de propiedad del holding, que queda cerca de su casa en Quinchamalí. También va recurrentemente a los locales de Pie Andino, Bilbao y Costanera.

Cada visita es absolutamente planificada. Paulmann va con su chofer y siempre en compañía del gerente de la división Supermercados Cencosud Chile, Cristián Siegmund. “Nada es al azar”, dice un conocedor. “Cada visita se planifica, se coordina y se da aviso al gerente del local que visitará”, añade la misma fuente.

Desde Cencosud resaltan que “contar con la presencia del Horst Paulmann nos enorgullece. Su interés por recorrer la salas, estar junto a los colaboradores, compartir con los clientes y darse el tiempo de entregar su experiencia a los equipos es de mucho valor”.

En abril de este año, cuando el empresario decidió no repostularse al directorio del grupo Cencosud, la mesa -encabezada por su hija Heike y en la que también participa su primogénito, Manfred- lo nombró presidente honorario de la compañía.

Si bien Horst no participó directamente de las negociaciones que realizó la actual plana mayor del grupo, que terminaron en la compra de la cadena de supermercados estadounidense The Fresh Market, el empresario dio su venía a la operación. Incluso, viajó al país del norte para conocer algunos locales y ver in situ su funcionamiento.