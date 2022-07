Dólar en Chile cierra con alza de casi $30 por baja en montos de programa de intervención del BC

El tipo de cambio revirtió la baja del inicio de la sesión luego que se conocieron los detalles de las ventas de dólares.

En el quinto día desde que se inició la intervención bancaria por parte del Banco Central, el dólar en Chile evidenció una nueva volatilidad, posicionándose nuevamente sobre la barrera de los $ 950, pese a los movimientos del cobre y la divisa a nivel internacional.

En la apertura, el tipo de cambio retrocedió alrededor de $ 5. Sin embargo, al cierre registró un alza de $ 28,83 hasta ubicarse en $ 956,88, de acuerdo con Bloomberg, impactado por una desaceleración en la venta de dólares por parte del Banco Central en el programa previsto para la próxima semana.

Esto, pese a que el cobre sube 1,94% en la Bolsa de Metales de Londres a US$ 3,344 la libra, y el dollar index -que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis otras monedas- cae 0,42% hasta los 106.461 puntos.

De acuerdo al jefe de análisis de XTB Latam, José Raúl Godoy, la tendencia se debe a una mayor incertidumbre de los inversionistas frente a hechos como la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EEUU, que derivaría en un alza de tasa de 75 puntos base, y un menor monto de transacción diario anunciado por el Banco Central para la próxima semana.

"La intervención ha generado una importante caída en el tipo de cambio, pero a pesar de esto los fundamentos internos y externos siguen apoyando la idea de que el sesgo sigue siendo alcista. Por lo mismo, será clave lo que ocurra el día miércoles en la reunión de la Fed", explica.

"Adicional a esto, vemos que el Banco Central desacelera la venta de dólares y la próxima semana liquidarían US$ 500 millones diarios en lugar de US$ 700 millones como lo hizo esta semana, lo que genera tambien presion alcista para el tipo de cambio", agrega.

Por su parte, el analista Jefe de Admiral Markets, Renato Campos, indica que los bajos montos transados por la intervención del Banco Central "parece indicar nuevamente un escenario altamente especulativo que podría ir adoptando una mayor fuerza durante las próximas jornadas".

"El refugio en dólares de cara al 4 de septiembre podría volverse una constante, y los valores vistos durante la segunda mitad de la presente semana invitan a las manos pesadas a acumular órdenes de compra que podrían estar conduciendo el alza al cierre de la sesión", indica.

Desde el lunes, la venta de dólares por parte del ente rector ha sumado US$ 3.335 millones. Mientras las ventas spot representan un 70% del total, las ventas forward lo hacen con el 30% restante.

Esto, acoplándose al programa de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en dólares, que plantea un monto de hasta US$ 25.000 millones hasta el 30 de septiembre de 2022, con la venta de dólares spot por hasta US$ 10.000 millones y la venta de instrumentos de cobertura cambiaria por un monto de hasta US$ 10.000 millones.

De este modo, el peso chileno se posicionó al cierre de la jornada como la moneda con peor desempeño diario a nivel internacional.