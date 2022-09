Dólar cierra en nuevos máximos desde julio en medio de temores en mercados a una recesión global

El dólar se fortaleció globalmente a niveles de 2002, el cobre cayó 4,72% a US$ 3,38 la libra y el peso chileno fue la segunda moneda más depreciada del mundo.

El dólar alcanzó los $ 970 en una meteórica sesión de viernes y cerró la semana en su mayor nivel desde mediados de julio, estimulado por las señales de un panorama económico que las proyecciones de la Reserva Federal de Estados Unidos y los reportes de actividad económica en la Eurozona contribuyeron a debilitar significativamente.

Según Bloomberg, el precio del dólar en Chile cerró con un alza de $ 24,84 hasta los $ 970,55, registrando un incremento semanal de $ 47,49 y alcanzando su mayor nivel desde el 18 de julio.

El dollar index -que compara al dólar con una canasta de seis otras divisas relevantes- subía 1,51% a 113,03 puntos en nuevos máximos desde 2002, principalmente debido a una fuerte depreciación tanto del euro como de la libra esterlina. El índice se encaminaba a registrar un avance semanal de 2,97%, el mayor desde marzo de 2020.

Por otro lado, el precio contado del cobre cayó 4,72% a US$ 3,38 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, terminando la semana con un retroceso de 4,44% que se vio estimulado además por mayores volúmenes en los inventarios de las principales bolsas de commodities.

En la jornada, el peso chileno cayó 2,66% respecto del dólar y fue la segunda moneda más depreciada del mundo, solo superada por la libra esterlina; mientras que con una caída semanal de 4,82%, el peso fue la tercera moneda más debilitada en los últimos cinco días.

La operación estuvo marcada por la expectativa antes de que el Central publicara su calendario de operaciones cambiarias para la próxima semana, lo que finalmente ocurrió a las 4 de la tarde, hora en que cierra el mercado.

Las licitaciones FX forward presupuestadas son de US$ 2.210 millones, frente a los US$ 2.090 millones anteriores para una semana de cuatro días hábiles, y las subastas FX spot anunciadas son de US$ 250 millones, con lo que se conserva el monto diaro.

Panorama gris

"Factores internos como el próximo fin de la intervención cambiaria de parte del Banco Central, el deterioro de la cuenta corriente, la alta inflación, una caída importante en el precio del cobre, la rebaja de la clasificación del riesgo país por parte de Moody's y la incertidumbre respecto a los alcances de la reforma tributaria y de pensiones han influido ciertamente en la debilidad y volatilidad de nuestra moneda", dijo el gerente de inversiones de Aurea Group, Hernán Campos.

Los activos financieros a lo largo del mundo han sufrido masivas liquidaciones desde el pasado miércoles, cuando la Reserva Federal dio a conocer una serie de proyecciones de tasas de interés, desempleo y crecimiento económico que han mermado el apetito por riesgo.

A esto se sumó este viernes el reporte preliminar de S&P Global con los índices de gestores de compra (PMI, sigla en inglés) del mes de septiembre, en particular los indicadores del Viejo Continente.

En la Eurozona, el informe dio cuenta de un retroceso económico más profundo que lo anticipado en estimaciones recogidas por Bloomberg. El PMI manufacturero arrojó una puntuación de 48,5 y el de servicios de 48,9, ambos bajando 0,2 puntos y registrando nuevos mínimos desde junio de 2020.

"Las posibilidades de mejorar la situación económica de Europa se alejan y comienza a estar más cerca la recesión. En EEUU podríamos ver una situación parecida, por lo tanto podríamos seguir viendo subidas de tasas durante gran parte de 2023", dijo el director general de BeFX, Rodrigo Castillo.

Volviendo al plano local, la confianza respecto de Chile también se vio disminuida por las señales que el gobierno de Gabriel Boric ha entregado a los inversionistas extranjeros, según afirmaron analistas de Bci Estudios en su nota semanal a los clientes.

"El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha tratado de entregar certezas a los inversionistas respecto al compromiso de la trayectoria fiscal de Chile y a la certidumbre de sus instituciones, pero aún existen dudas respecto a cuál es el modelo económico que apoya el Gobierno, lo cual se ve reflejado en la reticencia, incluso del mismo presidente, de apoyar la firma del TPP-11", sostuvo el reporte.