Dólar en Chile continúa su descenso por debajo de los $930 ante nueva alza del cobre

El tipo de cambio retrocede $ 5,05, lo cual ubica al peso chileno como la cuarta moneda emergente con mejor desempeño diario, de acuerdo a Bloomberg.

En el quinto día desde que se inició la intervención bancaria por parte del Banco Central, el dólar en Chile marca este viernes nuevas caídas, ubicándose por debajo de la barrera de los $930.

En la apertura, el tipo de cambio retrocede $5,05 a los $923, lo cual ubica al peso chileno como la cuarta moneda emergente con mejor desempeño diario, de acuerdo con Bloomberg.

Esto, mientras el cobre sube 1,94% en la Bolsa de Metales de Londres a US$ 3,344 la libra, y el dollar index -que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis otras monedas- cae 0,17% hasta los 106.625 puntos.

"La moneda estadounidense ha estado operando sin mayores variaciones desde hace una semana, después de la gran caída que tuvo el dólar debido a la intervención del Banco Central para poder aliviar la presión de la divisa en la economía nacional. No obstante, los temores a una recesión a nivel global producto de las fuertes alzas de tasas que están realizando los principales bancos centrales del mundo para contener la escalada de precios está impactando fuertemente en el billete verde", explica el analista senior de mercados de XTB Latam, Juan Ortiz Godoy.

Hasta el momento, la venta de dólares por parte del ente rector ha sumado US$ 2.735 millones al cierre del jueves. Mientras las ventas spot representan un 70,75% del total, las ventas forward lo hacen con el 29,25% restante.

Esto, acoplándose al programa de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en dólares, que plantea un monto de hasta US$ 25.000 millones hasta el 30 de septiembre de 2022, con la venta de dólares spot por hasta US$ 10.000 millones y la venta de instrumentos de cobertura cambiaria por un monto de hasta US$ 10.000 millones.

A nivel internacional, las miradas están atentas a cómo se pueda influir en el billete verde la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se espera que eleve la tasa de interés en 75 puntos base la próxima semana para controlar la inflación.

"Consideramos que el tipo de cambio continúa con su tendencia alcista pese a las caídas que ha estado presentando en algunas jornadas. El tipo de cambio, podría ir a buscar los $915 - $920, para posiblemente rebotar en los $ 900 y continuar su tendencia alcista si vemos mayores caídas en el cobre y una apreciación del dólar a nivel global", plantea Godoy.