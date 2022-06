Dólar vuelve a subir por tercera sesión consecutiva y se aproxima a la marca de $830

La divisa gana terreno en medio de una nueva caída en el precio del cobre y una apreciación del dólar a nivel internacional, en medio de preocupaciones sobre la inflación y la reacción de los bancos centrales.

El dólar inició el martes con una nueva apreciación en el mercado cambiario chileno, atento a los mercados externos donde se registra una caída en el precio del cobre, una apreciación global de la divisa y previo al anuncio de política monetaria del Banco Central, que se espera suba a un nivel histórico la tasa de interés referencial.

Al inicio de la sesión, el dólar se negoció a $ 828,28 , con un aumento de $5,83 desde el cierre del lunes.

El dólar está "ganando posiciones frente a divisas importantes del mundo, luego de que la fuerte subida de tipos del banco central de Australia provocara nuevas preocupaciones en torno a la inflación, lo que ha hecho que también suban fuertemente el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense", dijo Francisco Roman, analista senior de mercados de XTB Latam.

"Esperamos que esta sea una jornada alcista para el tipo de cambio, gracias al alza que actualmente tiene el dollar index 0,40% y el cobre, que viene cayendo más de un -1.2%. Como soporte vemos un precio en los $818 y vemos una resistencia en los $834".

Renato Campos, analista jefe de Admiral Markets, afirma que en su apertura el dólar "vuelve a imprimir confianza y fortaleza", actuando en línea con su comportamiento internacional y respondiendo como un refugio seguro ante la evolución de la economía mundial. "El mercado local se mantiene expectante a la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile, ente que podría volver a subir su tasa de referencia en 75 puntos básicos de acuerdo con las expectativas del mercado, esto luego ante el acelerado avance que muestran los precios, los que podrían alcanzar un registro anualizado de un 11% en su próximo registro como ya anticipan los operadores locales", puntualiza.

Agrega que esta señal "nos obliga a considerar con mayor énfasis la idea de revisar un escenario alcista para el cruce a partir de los mínimos alcanzados en torno a $809/813 pesos por dólar, expectantes al desempeño de la economía mundial, en particular a la asiática y su impacto sobre las materias primas".

A ello agrega que la baja del cobre en más de un 1% en sus futuros, "permite revisar un potencial escenario negativo para la moneda local debido a la estricta relación histórica que sostienen, por lo que no descartamos avances del cruce hasta $830 pesos por dólar durante la sesión".

Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, dice que la cotizacion del dólar esta mañana, "muestra una renovada apreciación debido al impulso del rendimiento de los bonos del tesoro en Estados Unidos, considerando que los inversionistas especulan con alzas de tasas más agresivas por parte de la Reserva Federal, como medida para controlar la elevada inflación".

Al igual que sus pares coincide en las expectativas respecto de la decisión de tasas del Banco Central de Chile, "aunque no sería muy extraño que la suban en 100 pb. Si vemos una alza de tasas mayor a las proyecciones, podríamos ver algún impacto bajista puntual en el billete verde en nuestro país", afirma.

En la misma linea, Ángel Rubilar, analista de Libertex, en tanto, concluye que la mirada alcista del dolar evidencia las expectativas de los datos macro del IPOM y las medidas que se tomarán en las próximas alzas de tasas en el país, "recordando que la inflación aún no toca techo y que se busca comenzar los recortes de la misma en diciembre y ya se habla de recomendaciones de 125 puntos base para el informe de hoy". Esto, agrega, "dejaría la tasa en 9,5%. Todo ello se suma a las repercusiones que puedan generar los proyectos de ley relacionados a la reforma tributaria que, sin duda, pasará a ser protagonista este segundo semestre.

En el plano internacional, dice, "vemos un dólar fuerte y a las bolsas cayendo por los ajustes que están realizando distintos países, en cuanto a política monetaria de tasas. Esto hace que la moneda norteamericana presione no sólo a nuestro peso, sino a la Libra y al Yen japonés, que es considerado refugio, lo que se condice con las caídas de las bolsas, mientras que vemos al cobre retroceder, ya que la demanda China es incierta mientras aún manejen políticas relacionadas al Covid, y un dólar fortalecido no es favorable para las materias primas, por lo que el corto plazo se ve con leves repuntes alcistas, pero no con tendencia en el mediano plazo".

Por último los anlistas recuerdan que este miércoles se conocerá el IPC en horas de la mañana, que también podrían generar cierta volatilidad en el tipo de cambio. Segun Román "la publicación del IPC de mayo otorgará más certezas que dudas sobre el futuro rumbo de las subidas de tipos de la Reserva Federal, antes de la decisión de política monetaria de la próxima semana, y aumenta la preocupación en torno a que las presiones inflacionarias se mantendrán durante más tiempo de lo previsto, lo que sin dudas podría forzar una acción más agresiva por parte de la Reserva Federal."