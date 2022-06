Las sociedades offshore que revela nuevo libro de investigación sobre Piñera

A partir de sus investigaciones iniciales sobre los negocios en Exalmar y Dominga, los periodistas Sergio Jara y Juan Pablo Figueroa descubrieron una compleja y entramada red de inversiones offshore.

A fines de noviembre del año pasado, Nicolás Noguera, el hombre fuerte de los negocios de la familia Piñera Morel, declaró ante la fiscal de Valparaíso Claudia Perivancich por la causa que apunta al ex Presidente Sebastián Piñera por eventual cohecho y delitos tributarios por la venta de Minera Dominga en 2010.

Fue una declaración en dos tandas que, entre otras cosas, permitió sincerar la motivación tras el uso de paraísos fiscales para esa operación, y los detalles de ese documento judicial es parte de las revelaciones que hace el libro “Piñera Offshore” , de los periodistas Sergio Jara y Juan Pablo Figueroa, y que esta semana apareció en librerías.

Jara, que ya había incursionado en el mundo financiero local con “Piñera y los leones de Sanhattan, crónica del auge de la élite financiera chilena”, publicado en 2018, explica a DF MAS que "este libro representa el trabajo de años en torno a una línea de investigación que hemos desarrollado con Figueroa, sobre la ruta offshore de los negocios del ex Presidente. El relato parte en los años ochenta, cuando abrió su primera sociedad en Panamá , para seguir en los noventa, época que inauguró su estadía en Islas Vírgenes Británicas y termina en las décadas siguientes, cuando llega a Luxemburgo ".

Más allá de la legalidad o no de estas operaciones, agrega uno de los autores, "nos pareció que de interés público conocer la ruta en paraísos fiscales de una ex autoridad tan relevante como Piñera. Además, aún hay una investigación abierta en la fiscalía de Valparaíso precisamente sobre este tema y el libro, en su último capítulo, la recoge, revelando hechos inéditos, relacionados con el pago de impuestos y el rol de Nicolás Noguera (ex gerente de Bancard, actual Odisea), en todo el diseño societario offshore de la ex familia presidencial".