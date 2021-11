La desconocida historia del día en que Kast renunció a la UDI

Por Ex-Ante COMPARTIR



domingo 21, noviembre 2021 13:19 Hrs

José Antonio Kast recorrió un largo camino antes de que el 31 de mayo de 2016 renunciara al partido. El hoy candidato lideró una generación de recambio en la UDI que se enfrentó a parte de sus fundadores, pero no logró derrotarlos. Su carta de renuncia no fue recibida por el entonces presidente de la colectividad, Hernán Larraín. Y, antes de irse, le planteó al fallecido senador Jovino Novoa que abandonara el partido, lo que no ocurrió. Hoy, después de una larga procesión de disputas por un electorado común, parte de la UDI ya ha respaldado su opción -su discurso anclado en la derecha tradicional lo interpreta- y se espera que sean los primeros en desembarcar a su campaña en segunda vuelta.