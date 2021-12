Noche de los cuchillos largos en Chile Vamos: críticas a liderazgo de Kast y regreso al centro

En la coalición oficialista ha tomado fuerza la idea de que la aventura de la derecha conservadora terminó y terminó mal: derrotada por casi 12 puntos (44,13% versus 55,87%), castigada en la RM y entre los jóvenes, dos factores claves en la victoria de Boric. Todo eso -sumado a que la fortaleza en el Congreso es de Chile Vamos y no de los republicanos- pone en tela de juicio que Kast logre erigirse en líder de la futura oposición. En suma, para muchos, la candidatura del republicano concluyó en una derecha más anichada y con menor conexión con la generación emergente.

Liderazgo cuestionado. Desde hace algunas semanas que en Chile Vamos vienen analizando los escenarios que se abrían para el sector tras la elección presidencial. Si un triunfo de Kast impulsaba un pacto de gobernabilidad entre Chile Vamos y los republicanos, la derrota -por más de 10 puntos-, abre un escenario de incertidumbre al sector, donde señalan habrá una arremetida por recuperar el proyecto de centro.

El análisis post electoral, al interior del conglomerado, es que casi la totalidad de los votantes nuevos se movilizaron en favor de Boric, lo que muestra que el discurso de Kast no es capaz de conectar con la clase media y los más jóvenes. La elección se perdió, subrayan, en los centros urbanos y principalmente en la Región Metropolitana.

En el oficialismo reconocen que el republicano conectó con una demanda de orden y seguridad, pero en otros aspectos de su discurso estuvo lejos de tocar los problemas sociales actuales, como el rol de la mujer, los temas valóricos o de derechos civiles, la desigualdad y el medio ambiente. Un sector que no conecte con esos temas, señalan en la coalición, está destinado a ser minoría.

Su discurso de reconocimiento de la derrota tampoco agradó a Chile Vamos, más allá de que Kast tuvo un comportamiento institucional alejado del de figuras como Trump o Bolsonaro sobre su respeto a las normas democráticas .

“Hemos logrado algo increíble, hemos logrado un movimiento político que nació literalmente de cero y hoy día contamos con una gran bancada de diputados y diputadas y que seguro será un gran aporte”, sostuvo, volviendo a ponerse la camiseta republicana y sin mencionar a RN o a la UDI. Solo le agradeció a “Javier” (Macaya, timonel UDI) y a “Francisco” (Chahuán, de RN).

“Ahora viene la noche de los cuchillos largos”, señaló una alta fuente del sector a Ex-Ante. “Ahora comienza un duro proceso de ajuste de cuentas”.

Agencia Uno Lee También > Ataques al Metro, barricadas y saqueos: Las querellas que Jackson dijo que se retirarán

El regreso al centro. Lo anterior no significa que Kast no tendrá un rol importante – logró un caudal no despreciable de votos e instaló una bancada de 14 diputados y un senado (eran 15 antes de la expulsión de Johannes Kaiser), pero su liderazgo quedó muy cuestionado.

“Si hay algo que hemos aprendido es que el impacto político de una coalición no lo produce una persona, sino un conjunto de ideas, un estilo de hacer política y una convocatoria que pasa por muchos”, dijo a La Segunda el ex timonel de la UDI, Ernesto Silva, y muy cercano a Joaquín Lavín. Añadió que Kast tendrá un rol relevante como lo tendrán Javier Macaya, María Jose Hoffman, Diego Shalpern y algunos alcaldes.

Más enfático fue otro ex asesor de Lavín, el analista político Gonzalo Muller: “No es natural que Kast termine siendo el líder de la oposición”, señaló.

“Recordemos que Chile Vamos tiene 54 diputados y 24 senadores, por lo tanto el Partido Republicano y José Antonio Kast deben conversar y ordenarse. Ya no existe la obligación de seguir el diseño de Kast sino que ahora debe comenzar una conversación entre Kast y Chile Vamos”, añadió.

Todo indica que las recriminaciones vendrán de los heridos que dejó la primaria interna del conglomerado y que terminó dinamitando a los principales liderazgos e instalando a un candidato cuya relación con los partidos acabó completamente quebrada y sin pasar a la segunda vuelta.

Hace algunas semanas un sector de RN liderado por Mario Desbordes tuvo una reunión para analizar los pasos a seguir. En esa reunión se hizo un crítico análisis del rol de la mesa actual, que acusan de haber levantado la opción de Sichel, en desmedro del propio Desbordes, candidatura a la que después abandonaron, creen, ante el alza en las encuestas de Kast.

Uno de los partidos que quedó más dañado con el ascenso de Kast, fue Evópoli. En el conglomerado creen que pagaron un alto costo por la lealtad que mantuvieron con el gobierno de Piñera y el haber respaldado un proyecto de centro derecha alejado del populismo. Eso, cuestionan internamente, mientras sus socios se sumaron a proyectos como los retiros de fondo de pensiones, y corrieron a sumarse a la campaña de José Antonio Kast.

En la colectividad ha ido tomando fuerza la idea de, en una futura oposición, tomar distancia de los sectores más duros, como la UDI o el propio Partido Republicano. Recalcan la importancia de seguir el ejemplo de lo que se ha hecho en la convención, alejándose de lo que pueda ser una oposición obstruccionista.

“No visualizo a Evópoli hoy en la misma coalición (con el Partido Republicano)”, sostuvo ayer el senador del partido Felipe Kast. El sobrino del líder republicano agregó que “es sano que existan distintas derechas, y una de esas es una derecha liberal, como la de Evópoli y otra es una derecha más conservadora como la de José Antonio Kast”.

Esa es una idea que también se analiza en RN. En el partido mencionan que una opción es generar una diferencia como la que existe en España entre el Partido Popular y Vox.

Heridas entre republicanos. En el Partido Republicano también quedaron heridos, sobre todo en la bancada de diputados. Esto ante la estrategia del comando por abrir el discurso y dejar las vocerías en figuras de Chile Vamos, relegando a un segundo plano a los rostros de la bancada.