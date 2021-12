Parisi: “Boric puede ganar, pero no gobernar… Mi problema con Kast no es económico, sino político”

Por Ex-Ante COMPARTIR



miércoles 1, diciembre 2021 11:14 Hrs

En momentos en que Kast se encuentra en Estados Unidos, Franco Parisi realizó anoche una entrevista en sus canales de comunicación digital con José Antonio Neme. “No da lo mismo quién gobierne”, señaló, además, sostuvo que no se ha reunido con Kast en ese país y realizó una severa crítica al programa económico de Boric: “No lo veo negociando con el FMI, el Banco Mundial, en Manhattan”. Sobre Kast dijo: “¿Qué me gustaría a mí? Que el candidato de derecha diga `tengo que entender que en Chile existen distintos conceptos de familia, de personas, de amor y por lo tanto los acojo y recibo a todos´”. “Quiero mejorar la apuesta”, respondió al ser consultado si va a revelar por quién votará el 19 de diciembre. En el programa marcó diferencias insalvables con Boric, no así con Kast, aunque destacó un “riesgo político” si el republicano es elegido: la negociación sigue abierta.