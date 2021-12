Parisi y Kast en programa Bad Boys: Las claves de un diálogo con guante blanco y amplios acuerdos

Por Ex-Ante COMPARTIR



lunes 6, diciembre 2021 9:59 Hrs

Más de 130 mil personas vieron la transmisión por YouTube del programa Bad Boys de Franco Parisi, que se extendió por cerca de una hora y media e incluyó preguntas de tres panelistas y el ex candidato. Kast les habló a los electores de Parisi, que llegaron al 12,8% en primera vuelta, aunque cuidándose de no abrir un flanco en el voto femenino: abordó la pensión alimenticia que adeuda con su ex pareja en Chile, señalándole al economista que “en el caso de una condena vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir”. El martes será el turno de Boric, pero no está claro si acudirá. A continuación 8 claves de lo que ocurrió en el programa.