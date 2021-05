Vocales de mesa denuncian que urnas tenían los sellos plásticos abiertos en Independencia

El delegado del local explicó que los sellos de plásticos que sujetan las tapas de las urnas estaban abiertos. "No deberían abrirse, pero se da la situación que cuando los sellos no son puestos de la manera correcta se abren", afirmó.

Durante la mañana de este domingo se conoció una denuncia desde un local de votación en la comuna de Independencia, región Metropolitana, sobre la adulteración de los sellos de urnas de votación.

Se trata de la mesa 106M del Colegio Miguel Rafael Claro, donde los vocales acusan que había problemas con los sellos de seguridad entregados por el Servel. Además denunciaron que los plásticos de seguridad estaban abiertos.

El delegado del local de votación contó a T13 que siguieron el protocolo correspondiente. "Es la única mesa dentro de todo el local que tuvo el problema".

Sobre la denuncia de los vocales, el delegado afirmó que "los sellos no están rotos ni cortados, están abiertos. Por definición esos sellos no deberían abrirse, pero se da la situación que cuando los sellos no son puestos de la manera correcta se abren y aquí está el caso que habían dos abiertos".