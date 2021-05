Bolsa de Santiago espera las elecciones con su mejor rendimiento del año

Wall Street avanzó pese a que los datos de compras de consumidores en Estados Unidos se desaceleraron en abril.

Gran volatilidad ha vivido la Bolsa de Santiago esta semana, debido no sólo al panorama internacional relacionado a la inflación, sino que también por la incertidumbre política de los inversionistas respecto a las próximas elecciones.

Pero al parecer la sensación de los inversionistas es de tranquilidad a horas de que se desarrollen las elecciones en el país. Y es que el IPSA terminó la semana con su mejor sesión desde noviembre del año pasado. El selectivo que aglutina a las 30 mayores acciones del mercado local registró un repunte de 2,95%, ubicándose en los 4.575 puntos y dejando atrás una mala racha de seis seguidos a la baja, periodo en el que perdió 5,5%.

En esta línea, 29 compañías del índice terminaron la sesión con ganancias, entre ellas, Copec (6,24%), Falabella (5,26%) y CMPC (4,96%). Sólo Security se quedó atrás, con una caída de 0,97%.

En tanto, el peso chileno se consolidó en la jornada como la moneda emergente con mejor desempeño diario. De acuerdo a datos de Bloomberg, el tipo de cambio retrocedió $8, regresando al piso de los $700. Esto, mientras el cobre cae en la Bolsa de Metales de Londres hacia los US$ 4,63 la libra.

"De momento las elecciones del fin de semana no están representando mayores amenazas en esta última cotización del dólar previo a este evento, por lo que debemos esperar a lo que resulte de estas elecciones para ver cómo actuará el dólar la próxima semana. Si vemos una amplia participación en el proceso, probablemente no veamos una mayor reacción del mercado y no tengamos mayor volatilidad", plantea el estratega de mercados de XTB Latam, Sebastián Espinosa.

EEUU siente la inflación

Wall Street cerró hoy nuevamente con alzas, siguiendo el repunte de ayer, pese a que los temores inflacionarios siguen sobre la mesa y los datos económicos no muestran mucha mejora.

Específicamente, los datos de ventas minoristas de abril en Estados Unidos mostraron una desaceleración, mientras que el crecimiento de las ventas minoristas se estancó, acompañado de una diminución de la confianza del consumidor a medida que los precios suben.

"El informe minorista de hoy muestra que todavía hay trabajo por hacer, pero fundamental y estructuralmente hablando, la economía continúa mejorando y eso es un buen augurio para las acciones", señaló a Reuters el vicepresidente senior de Wealthspire Advisors, en Nueva York, Oliver Pursche.

De igual manera, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, señaló este viernes que la política de la Reserva Federal está en un buen lugar en este momento, indicando que las señales de los datos de crecimiento serán volátiles a medida que la economía se reabre.

De esta forma, el Dow Jones llegó a los 34.382 puntos, tras un alza de 1,06%, mientras que el S&P 500 subió 1,48% hasta los 4.173 puntos. De igual manera, las tecnológicas cerraron con ganancias tras un aumento de 2,32%, que llevó al Nasdaq hacia los 13.429 puntos.

Europa y Asia

Apoyadas por las ganancias en los sectores de energía y minoristas, las acciones europeas cerraron una sesión con varias ganancias, sobre todo del índice paneuropeo STOXX 600, que tras situarse en territorio negativo durante toda la semana, cerró con un alza de 1,2%.

El IBEX 35 español lideró las alzas con un 2%, seguido por el Euro Stoxx 50 que ganó 1,64% y el CAC 40 francés que subió 1,54%. Asimismo, el FTSE 100 de Londres y el DAX alemán registraron un alza de 1,15% y 1,43%, respectivamente.

En tanto, el mercado asiático también se vio beneficiada del repunte estadounidense.

En Japón, el Nikkei 225 lideró las ganancias el viernes, con un alza de 2,32%, acompañado del Topix Index que subió 1,86%.

De igual manera, el índice chino CSI 300 y el Shanghai Composite avanzaron esta sesión un 2,36% y 1,06%, respectivamente, mientras el Hang Seng de Hong Kong subió 1,06%.