Boric valora encuentro con la CPC: "Tenemos intereses en común, que es el bien superior de Chile"

"Cuando se derrumban las caricaturas sale lo mejor de los chilenos y chilenas (…) Nosotros tenemos una voluntad de realizar transformaciones con estabilidad", sostuvo el candidato presidencial de Apruebo Dignidad.

El candidato presidencial Gabriel Boric valoró positivamente su encuentro con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), afirmando que poseen un interés común "que es el bien superior de Chile ".

"Hemos tenido, junto a nuestro equipo económico, una muy buena reunión con el presidente de la CPC y los representantes de todas sus ramas, donde independiente de quién sea finalmente su candidato, yo tengo absolutamente claro que para poder construir un Chile mejor tenemos el deber de conversar con todos", señaló el abanderado de Apruebo Dignidad.

En esa línea, enfatizó que "las grandes empresas que entregan la mitad o más de la mitad del empleo en Chile tienen que ser parte de este proceso (…) le hemos hecho una invitación, hemos recibido sus inquietudes, hemos conversado muy francamente respecto de los desafíos que tiene Chile en materia de inversión, medioambiente, crecimiento, enfrentar la desigualdad".

"Creo que más allá de que puedan existir diferencias, tenemos intereses en común, que es el bien superior de Chile", apuntó y destacó que "vamos a responder las dudas específicas que se han generado acá para establecer un diálogo que sea permanente, porque cuando se derrumban las caricaturas sale lo mejor de los chilenos y chilenas y creo que ahí tenemos mucho que ganar todos y todas".

Y aclaró que "es una conversación que no habíamos tenido, la queríamos tener en la primera vuelta, pero justo me enfermé por COVID-19 y no la pudimos tener y creo que es un primer paso muy significativo. Nosotros tenemos una voluntad de realizar transformaciones con estabilidad, transformaciones que son importantes para asegurar derechos a los chilenos y chilenas en materia de salud, pensiones, vivienda, educación (…) y hemos conocido cuáles son las preocupaciones de quienes representan a los grandes empresarios de Chile".