Bancada republicana sufre tercera baja: diputada electa dice que RN se apega más a sus principios

Sara Concha, del Partido Conservador Cristiano, integrará como independiente la bancada de Renovación Nacional. Con esta decisión, el bloque que lideraba José Antonio Kast -el Frente Social Cristiano- se deshace al menos en la Cámara. “Me acomoda bastante bien”, dice la parlamentaria sobre ser parte de Chile Vamos.

Fue la única diputada electa por el Partido Conservador Cristiano en la pasada elección parlamentaria de noviembre. Sara Concha, de 26 años, es estudiante de Fonoaudiología de la Universidad del Alba, de Chillán, ciudad de las que es oriunda y por lo mismo representará a la Región del Ñuble en el Congreso desde el próximo periodo legislativo. Se define en su cuenta de Twitter como “hija de Dios” y, durante su campaña a la Convención Constitucional -la cual perdió y entonces disputó un cupo en la Cámara-, promovió la participación de la juventud en la política y se describió como una cristiana activa.

Por estos días, la joven parlamentaria decidió que dejaría la bancada republicana -el Partido Republicano se unió al Partido Conservador Cristiano para competir en los comicios parlamentarios y presidenciales, lo que dio origen al bloque Frente Social Cristiano- porque, dice, siente más afinidad de principios con Renovación Nacional (RN), partido puntal del pacto hoy oficialista Chile Vamos.

Lee También > Diputado republicano y por qué perdió Kast: “El trabajo territorial del Frente Amplio trajo frutos”

“Tal como la mayoría de los partidos pequeños, mi partido, el Conservador Cristiano, desapareció -debe hacer el refichaje-, entonces quedo como independiente. Decidí integrar la bancada de RN por temas de afinidad, se apega más a mis principios”, dice Concha, en conversación con T13.CL.

Consultada sobre si le afectó en esta decisión las polémicas de personeros republicanos como Johannes Kaiser y Gonzalo De La Carrera, Concha responde que “es mejor mantenerse al margen de los conflictos” y que “la bancada tiene que ordenarse”.

¿Esto significa una lejanía de la figura de José Antonio Kast? “Era parte del pacto apoyarnos mutuamente. Pero el hecho de que no haya salido electo no hace que se genere este distanciamiento, siempre y cuando no vaya en contra de lo que son mis principios”, sostiene.

Sobre su participación ahora en Chile Vamos -en vez del Frente Social Cristiano-, la diputada electa afirma: “Me acomoda bastante bien, Chile Vamos no me representa al 100% -no hay una bancada que me represente al 100% a mí o a mi gente-, pero es lo que más se acerca. La idea es poder trabajar ahí en los temas más valóricos”.

Eso sí, la parlamentaria se mantendrá como independiente y no tiene planes de militar en RN.

Desde 2017, en todo caso, en RN se conformó con fuerza la llamada “bancada evangélica” con nombres como Eduardo Durán, Francesca Muñoz y Leonidas Romero, diputados que continuarán ejerciendo su labor en el periodo que comienza en marzo de 2022.

Con la decisión de Sara Concha, así, la bancada republicana sufre otra baja, luego de las renuncias de Kaiser y De La Carrera al partido. De 15 parlamentarios electos -14 republicanos y un conservador- ahora quedarían 12 en caso de que Kaiser no conforme el comité. De La Carrera ya se automarginó, declarándose como “independiente”. RN, en tanto, ahora sumaría 26 diputados.