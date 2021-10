Batalla en el epicentro de derecha: el voto a voto entre Sichel y Kast que se prevé en La Araucanía

Parlamentarios oficialistas dicen que la región -que sería un buen predictor electoral del sector- tiene el corazón dividido. Un sondeo que ronda en Chile Vamos muestra a ambos abanderados en porcentajes estrechos en cuanto a la valoración de “sentimientos positivos” que tienen los habitantes de la región. El vuelo del republicano, afirman, puede también ser un peso para la elección parlamentaria, lo que amenazaría la ascendencia del oficialismo.

En la segunda vuelta del pasado 17 de diciembre, La Araucanía se convirtió en la región con más apoyo al entonces Presidente electo, Sebastián Piñera. Con 251.845 votos (62,40%), la zona así volvía a marcar su tendencia política. Lo hizo nuevamente en la megaelección de mayo: se eligió al único gobernador de derecha del país, pese a los resultados negativos para la coalición oficialista.

En ese contexto, en el bloque afirman que este es un buen caso para mirar semanas antes cómo será el escenario entre la disputa de las derechas: si el independiente Sebastián Sichel o el republicano José Antonio Kast lograrán conquistar la mayor parte del electorado.

Sobre todo en momentos en que el conflicto en La Araucanía no ha cesado y hasta el abanderado oficialista ha emplazado al gobierno de tomar medidas más tajantes para solucionar la violencia de la Macrozona Sur.

No solo eso: afirman que incluso esta semana, con cuatro encuestas consecutivas, donde J. A. Kast ha superado a Sichel, esta distancia se puede “exacerbar” en las zonas reconocidas de derecha.

“Pienso que en La Araucanía va haber una pugna bastante grande entre Sichel y Kast. Uno tiene que ser bien objetivo: pienso que tanto Kast como Sichel van a pelear voto a voto en esta elección, al menos en La Araucanía”, dice a T13.CL la recién salida coordinadora del comando de Sichel en La Araucanía, senadora Carmen Gloria Aravena (independiente, comité RN).

Por su parte, el diputado Evópoli de la zona, Sebastián Álvarez, comenta no compartir esta visión. “Mi impresión como diputado en terreno es que no será voto a voto entre los dos. La gente en esta región está por el diálogo, no solo quiere un Estado de Sitio”, señala, pero reconoce que, “en esta región, como ha estado desolada por delincuencia, narcotráfico, violentistas y terroristas en los sectores rurales y urbanos, está instalada esta sensación de temor, de angustia y, bueno, la gente tiene expectativas de que va a venir una persona a restablecer todo lo que se ha perdido, eso quizás hace que José Antonio Kast tenga una mejor llegada aquí que en otras regiones”.

En ese sentido, el parlamentario afirma que “es fácil decir ‘hay que recuperar el Estado de Derecho’, pero la gente se pregunta cómo se hace. José Antonio Kast dice que se instalaría, de ser Presidente, 30 días en La Araucanía, bien, pero qué se hace en esos 30 días. Esa respuesta no está dada” y destaca que “Sichel tiene planteado de forma de más clara las medidas en La Araucanía: él ha dicho Estado de Sitio, sí, pero focalizado; él habla del desarrollo productivo, cuando fue ministro de Desarrollo Social estaba a cargo de la Conadi, entonces, ha tenido un recorrido en este tema”.

Un dato que está sobre la mesa es que en la primera vuelta de 2017, cuando Piñera y J. A. Kast compitieron en los comicios, es que el republicano no pudo superar al exmandatario. Fueron 151.864 votos (41,52%) versus 46.357 (12,67%).

En la recién primaria presidencial de Chile Vamos, en tanto, Sichel superó a Lavín con 37.767 (50,9%) mientras el UDI obtuvo 22.982 votos (30,9%).

En el Partido Republicano, eso sí, recalcan que esta vez J. A. Kast va acompañado de candidatos al Parlamento e incluso afirman que pueden tener posibilidades de doblar en número de diputados. Kast, asimismo, escogió La Araucanía para lanzar su campaña presidencial.

Sichel, en tanto, en los últimos días ha abordado con fuerza el tema. “El tema de seguridad en La Araucanía no aguanta más (…) nos ha falta fuerza, fortaleza para proteger a carabineros, para respaldar la acción policial, pero también para pedir apoyo a las Fuerzas Armadas en algo que es evidente: hay terrorismo”, dijo el jueves pasado desde el sur. En agosto, al igual que Kast, el abanderado oficialista visitó la zona.

“Va a ser bastante reñido, porque José Antonio Kast tiene cada día más seguidores en la región de La Araucanía producto de la violencia, del terrorismo, y de la inacción del gobierno ante esos hechos. El único que ha demostrado que puede poner mano dura es José Antonio Kast y es lo que nos han dicho las personas en los volanteos, en la calle. Incluso me han dicho ‘necesitamos mano dura, ¿usted también apoya a Kast?’, entonces cada uno de nosotros también está en una encrucijada bastante fuerte”, admite el RN Miguel Mellado, diputado de la región, quien este jueves dijo sentirse más cercano a la candidatura del republicano.

En el sector, incluso, da vuelta un sondeo de Rebaño Consultores, que estudió especialmente el liderazgo presidencial en La Araucanía. T13.CL tuvo acceso parte de la información del análisis de “sentimientos” sobre candidaturas presidenciales, que tiene fecha septiembre 2021.

Sichel, así, lidera con un 71,1% de “sentimientos positivos”. Le sigue J. A. Kast con un 62,3%. Más abajo: Yasna Provoste (50,1%), Franco Parisi (49,2%), Gabriel Boric (46,9%), Marco Enríquez-Ominami (26,3%) y Eduardo Artés (8%).

“Entre los atributos positivos de Sichel encontramos que se ve representada la confianza y la novedad, su cercanía y la capacidad de consolidar un mejor crecimiento económico”, se señala en el estudio y luego agregan: “En el caso de Kast, se le ve como una autoridad confiable, que pondrá mano dura a los conflictos en la región. Se percibe un compromiso mayor con La Araucanía. En sus negativos destaca la gobernabilidad”.

En otra lámina se analiza “el indicador de predicción preferencia electoral digital”, un sondeo, explican, “elaborado a partir de la observación empírica de preferencias electorales demostradas públicamente en territorio digital, excluyendo cuentas falsas y bots a través de la combinación de mecanismos de inteligencia artificial y análisis humano. Indicador es un símil al que tienen algunas investigaciones respecto a menciones espontáneas”. Allí encabeza J. A. Kast con un 27,4% y, en segundo lugar, Sichel con un 25,6%. En otros lugares: Gabriel Boric (22,1%), Yasna Provoste (13,9%), Franco Parisi (6,7%), ME-O (3%) y Eduardo Artés (1,3%).

La pugna parlamentaria en La Araucanía

La disputa presidencial puede conllevar con más fuerza una pelea por la ascendencia parlamentaria en la zona. Si bien La Araucanía en esta elección no renueva a sus senadores, sí tendrá que elegir a 11 diputados, distribuidos en los distritos 22 y 23.

Actualmente RN tiene ascendencia: En el 22 tiene a Diego Paulsen y Jorge Rathgeb y en el 23 a René Manuel García y Miguel Mellado. Evópoli, también en el 23, tiene a su presidente Andrés Molina y a Sebastián Álvarez. La UDI, en tanto, no ha logrado representación.

RN solo va a la reelección con Rathgeb y Mellado mientras Evópoli con sus dos diputados. Así, ven a Ricardo Celis como una carta fuerte en la zona, por eso han criticado ampliamente en parte de la derecha que se esté buscando tramitar una “ley corta” que repare su inscripción sin éxito ante el Servicio Electoral.

La lista del Partido Republicano, en tanto, en la zona la ven fuerte, sobre todo con el exgobernador y periodista Mauricio Ojeda, pues, dicen, tiene gran conocimiento en la región. Él junto a Stephan Schubert, a quien le reconocen buena votación como candidato a constituyente -segunda más alta en el distrito 23-, dicen, son una dupla “potente”. Eso, agregan, si se considera que César Vargas, oficial de Carabineros en retiro, también tiene “arrastre” en La Araucanía.

Las expectativas del Partido Republicano son incluso sacar dos diputados, pero en Chile Podemos Más lo desestiman, aunque sí admiten que la colectividad podría entrar con uno.

De hecho en RN dicen que, en el distrito 23, donde existen siete cupos, podrían quedarse con cuatro para el bloque: 3 RN y un Evópoli. Mientras los republicanos, con uno. La UDI, no obstante, se niega a ese cálculo: dicen que tienen una “muy buena” dupla con Henry Leal, exseremi del Ministerio de Obras Públicas, y Claudia Lillo, expresidenta de la Cámara de Construcción.

Aquí también dicen puede pesar el arrastre de J. A. Kast, porque, de hecho, en 2017 fue su mejor región en rendimiento electoral -sin contar Cabo de Hornos donde obtuvo un 24% de los votos-, no obstante, en la derecha dicen que es crucial igualmente la ascendencia política del gobernador de la zona, Luciano Rivas, a quien le sindican cercanía con Sichel.