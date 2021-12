Bellolio y denuncia de "operación" por falta de buses: "Es una falsedad del porte de una catedral"

El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio además le respondió a Izkia Siches, afirmando que "decir que aquí hay una operación con tal que vote menos gente, es mentirle al país".

Frente a los reclamos de personas que han dicho que no han podido llegar a su local de votación a sufragar por la baja frecuencia de buses en la capital, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio , desminitió que esto sea parte de una "operación" del gobierno, como acusó la jefa de campaña de Gabriel Boric, Izkia Siches.

"Quisiera desmentir categóricamente a aquellas personas que están tratando de instalar una falsedad del porte de una catedral al decir que aquí no se ha hecho algo para que las personas puedan ir a votar, es exactamente al contrario", expresó Bellolio.

Asimismo, el ministro de Segegob dijo que durante esta jornada "tenemos un 75% más de buses que un domingo normal porque no es un domingo normal, es un domingo en el cual las personas están concurriendo a votar, es su derecho hacerlo, todavía quedan cuatro horas para hacerlo".

"Yo les pido por favor a todas aquellas personas que están tuiteando con mucha rabia y con mentiras cuando dicen que se han sacado buses de circulación, están mintiendo. Hoy día se ha aumentado la frecuencia pero lamentablemente hay más demoras por la cantidad de tráfico que hay", manifestó.

Por otro lado, Bellolio aseguró que "entendemos y estamos trabajando lo más rápido que podemos para que esas frecuencias sean más rápidas y esos tacos vayan disminuyendo de manera que puedan llegar pronto a su casa y al local de votación".

Los dichos de Izkia Siches

Izkia Siches, jefa de campaña del abanderado de Apruebo Dignidad, aseguró mediante Twitter que hay una "operación del Gobierno de limitar transporte público en favor de su candidato", frente a lo cual llamó "a organizar taxis, colectivos y autos compartidos para trasladar a votantes".

Ante esto, el secretario de Estado dijo que "tratar de decir que aquí hay una operación con tal que vote menos gente, es mentirle al país, porque acá ocurre exactamente lo contrario".

Y añadió: "Lamento que quienes se dicen democráticos, mientan tan descaradamente al país. Le he dicho a ella misma de manera privada que no me parece porque los datos están ahí expuestos".

"Todo lo que hemos hecho durante no sólo esta elección, sino en las anteriores, ha sido permitir y favorecer que haya muy alta participación: entre otras cosas, hoy tenemos Metro gratuito, la primera vez que ocurrió fue sólo en la segunda vuelta 2017, y en este Gobierno hemos optado por seguir haciéndolo, lo mismo respecto al Metrotren y también en regiones", cerró.