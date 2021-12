"Lo vamos a evaluar": Boric no descarta acciones legales tras imputación de Kast

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad afirmó que no hay ninguna denuncia en su contra ni por abuso ni por acoso sexual y realizó un llamado a debatir "en torno a diferencias políticas y no en torno a mentiras".

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió al duro intercambio que protagonizó contra su competidor, José Antonio Kast, durante el debate radial organizado por Archi.

En medio de la discusión, Kast interpeló a Boric e indicó: "¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Esa situación todavía no se aclara, hay una mujer que te denunció por abusos y todavía no pides perdón".

Lee También > "No tengo nada que esconder": Boric y Kast tienen duro cruce por denuncia de acoso

Posteriormente, Boric sostuvo que "no tengo ninguna acusación en mi contra de abuso e invito a que eso se revise. Le exijo a José Antonio Kast que pida disculpas por inventar, una vez más, mentiras".

Posteriormente, el propio Kast se disculparía con Boric por la acusación realizada en el debate.

Luego de la conclusión del espacio de discusión, al abanderado de Apruebo Dignidad se le preguntó por la situación, momento en que respondió que "no hay en contra mía ninguna denuncia ni por abuso ni por acoso".

"Yo he estado disponible siempre a colaborar en cualquier proceso, sea en sede judicial o mediante los protocolos que han realizado nuestras compañeras feministas. Por lo tanto, no tengo nada que esconder", afirmó.

En esa misma línea, señaló que "ya me han inventado fichas clínicas falsas, me han inventado diferentes situaciones que no tienen ningún asidero en la realidad". Además, hizo un llamado a que "esta campaña tan propia de las ultraderechas en el mundo, de confundir, mentir, inventar no tenga asidero".

"Ojalá podamos contrastar nuestras propuestas. Las propuestas de José Antonio Kast son legítimas y son distintas a las nuestras. Pero yo espero que la discusión sea en torno a las diferencias políticas y no en torno a mentiras como en ciertas partes del debate ha sucedido", sostuvo.