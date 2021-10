Boric por proyecto de pensión universal : "No vamos a tocar ni un peso de los ahorros"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad comentó que durante la semana se reunirá con Daniel Jadue para ver cómo el ex candidato apoyará su campaña.

El candidato presidencial Gabriel Boric aseguró que su proyecto de Pensión Básica Universal “no tocará ni un peso a los trabajadores”.

A un mes y medio de las elecciones, el abanderado de Apruebo Dignidad aún no cuenta con un programa fijo, abriendo una plataforma para que la ciudadanía participe en la construcción del mismo.

“Los programas no pueden ser una tabla escrita en piedra que no se modifique según la realidad (...) las campañas no son solo para que el candidato hable, es para que escuchen y aprendan de la sabiduría del pueblo”, comentó al respecto en Mesa Central.

Cuarto retiro del 10%

Durante la semana se aprobó en general l proyecto del cuarto retiro del 10% en la Cámara de Diputados, pero Boric afirmó que “hoy no están los votos para aprobar el cuarto retiro en el Senado. Tiene que haber una discusión respecto de cómo viabilizarlo sin que tenga los efectos negativos que se han planteado en el debate público”.

“El tema de los retiros es indeseable y fue la única solución producto de la incompetencia del Gobierno para enfrentar la crisis asociada a la pandemia”, añadió el candidato.

Siguiendo con el tema de las pensiones, el representante del Frente Amplio sostuvo que como bloque buscan crear un plan de seguridad social que reemplace a las AFPs, mediante un sistema mixto compuesto por tres pisos: una pensión básica universal, los ahorros del trabajador y uno de los posibles ahorros voluntarios de cada cotizante.

Ante la confusión que se generó por el concepto de pensión básica, las críticas del oficialismo y sus adversarios en las presidenciales, dijo que “se instalan campañas del terror y he visto candidatos difundiendo noticias falsas. Nosotros no vamos a tocar ni un peso de los ahorros de los trabajadores , quiero entregar tranquilidad a la gente respecto a eso”.

“Nosotros queremos terminar con las AFP y la lógica del negocio que existe en torno a lo que debiera ser un sistema de seguridad social”, concluyó al respecto.

Boric: "No vamos a tocar ni un peso de los ahorros de los trabajadores. Le quiero entregar tranquilidad a la gente en ese tema".



Por último, Boric se refirió a la ley corta de pensiones que quiere levantar el Gobierno de Sebastián Piñera, mencionado que "estamos disponibles para aprobar la pensión básica solidaria. No todo lo que hace el Gobierno es malo ".

Pulso Ciudadano

El candidato habló brevemente sobre los resultados de la última encuesta Pulso Ciudadano, donde José Antonio Kast (Partido Republicano) superó a Sebastián Sichel (Chile Vamos) en las preferencias.

"Me parece peligroso que esta ultraderecha que daña la democracia, siga subiendo como lo está haciendo", aseguró.

Respecto a su relación con Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y candidato del Partido Comunista en las Primarias de Apruebo Dignidad, comentó que " esta semana nos vamos a tomar un café en Recoleta ", para trabajar juntos en la campaña presidencial de ex dirigente estudiantil.

