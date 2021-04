Briones: "¿Por qué no abrimos un concurso internacional para traer a los mejores profesores?"

El precandidato presidencial de Evópoli y ex ministro de Hacienda presentó una propuesta que calificó de "audaz" para mejorar la calidad de la educación en Chile. Recibió duras reprimendas del Colegio de Profesores y de Gabriel Boric.

El precandidato presidencial de Evópoli y ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que en Chile "tenemos un problema de calidad de los profesores".

En el programa "Influyentes" de CNN Chile, la ex autoridad de gobierno dijo no estar criticando a nadie, pero que "estoy simplemente constatando que para entrar a Pedagogía no estamos capturando los mejores puntajes" en las pruebas de selección para entrar a la universidad.

Consultado sobre cómo se puede mejorar ese aspecto, Briones expresó que se debe "incentivar que los mejores puntajes vengan a Pedagogía, pagándoles un sueldo mientras estudian, ir mejorando las rentas cuando sean profesores".

Además, expuso una propuesta que calificó de "audaz" y que generó duras respuestas de parte del Colegio de Profesores y de algunos precandidatos de la oposición.

El ex titular de Hacienda preguntó: "¿Por qué no abrimos un concurso internacional para traer a los mejores profesores de afuera?".

"Hemos hablado de inmigración, por qué no hacemos lo que hacen los países que más admiramos, que dicen: 'Oye, ¿qué capacidades me faltan en Chile? Mira, estas. Hagamos un concurso, gastemos las lucas que necesitemos, para traer a los mejores profesores a nuestras escuelas y así mejorar la calidad de la educación'. Eso se lo debemos a nuestros niños. Ahí están sus libertades y sus proyectos de vida", argumentó.

El Colegio de Profesores acusó a Briones de "volver a llegar tarde".

"¿Por qué no abrimos un Concurso Internacional para buscar un Ministro de Hacienda que no llegue tarde con las ayudas a su pueblo y no renuncie en medio de la crisis para ser candidato?", expresó la organización gremial.

Lamentable el desconocimiento de un candidato presidencial, respecto a que el problema no son l@s profesor@s que se están sacando la cresta para educar en condiciones difíciles, sino el déficit de 32 mil docentes proyectado para los próximos 5 años.

Gabriel Boric, precandidato de Convergencia Social, por su parte, respondió que "en Chile tenemos grandes profesores y profesoras que con mucho esfuerzo y en condiciones muy difíciles hacen una tremenda labor. Lamentable el desconocimiento de la realidad por parte de un candidato presidencial de miles de profes que se sacan la cresta por sus estudiantes".

Incluso, luego de una respuesta posterior de Briones en la que le achacó "desconocimiento" al diputado del Frente Amplio, este le dijo: "¿Por qué la matrícula en Pedagogía baja a la mitad en dos años? En la profesora a la que tu gobierno le disparó a los ojos después de que un Ministro la tratara de floja quizás encuentres una pista".