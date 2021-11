Cadem: José Antonio Kast saca cinco puntos de ventaja a Gabriel Boric

La bandera del Partido Republicano marcó 24% de los votos contra el 19% del representante de Apruebo Dignidad.

La encuesta de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la última semana de octubre, reveló que José Antonio Kast continúa como líder de las preferencias para las elecciones presidenciales de noviembre.

La bandera del Partido Republicano marcó 24% de los votos, seguido a cinco puntos por el representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (19%).

Agencia Uno Lee También > Kast y resultados de Pulso Ciudadano: "Las encuestas cambian y pueden cambiar”

En tercer lugar sigue Yasna Provoste (11%), luego Sebastián Sichel (8%), Franco Parisi (7%), Marco Enríquez-Ominami (4%) y Eduardo Artés (1%). El 26% restante no sabe, no responde o no votaría.

Eso sí, el informe también asegura que el 30% de los encuestados cree que Gabriel Boric será el próximo presidente de Chile. Mismo porcentaje que marca José Antonio Kast.

Un 14% cree que será la ex presidenta del Senado la que será presidenta, mientras que el 6% se inclinó por Sichel y Parisi, respectivamente.

Además, un 65% de los encuestados informó que tiene su decisión tomada sobre su candidato y que no la cambiará. Un 18% se mantiene con dudas, el 14% definirá tras el último debate y el 3% aseguró que decidirán en la jornada de elecciones.

Por otra parte, la aprobación del Presidente Sebastián Piñera llegó a un 17%, contra el 79% de desaprobación, la peor cifra desde mayo.