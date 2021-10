Cadem: Kast pasa a liderar carrera presidencial pero Boric se impone a todos en segunda vuelta

El candidato del Partido Republicano alcanza un 21% de las preferencias en un empate técnico con el abanderado de Apruebo Dignidad que logra un 20%. Además, la encuesta reveló que José Antonio Kast fue el mejor evaluado tras el último debate televisivo con un 32%.

La encuesta de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de octubre, reveló que José Antonio Kast es el líder de las preferencias para las elecciones presidenciales de noviembre.

La bandera del Partido Republicano marcó 21% de los votos , seguido muy de cerca por el representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (20%).

Eso sí, la encuesta también asegura que en una eventual segunda vuelta, Gabriel Boric se impondría a todos los otros candidatos.

En tercer lugar aparece Yasna Provoste (12%), luego Sebastián Sichel (7%), que volvió a caer y completó un retroceso de 17 puntos desde el 30 de julio.

En la lista los siguen Franco Parisi (6%), Marco Enríquez-Ominami (4%) y Eduardo Artés (3%).

El 27% restante de los consultados no sabe, no responde o simplemente no votaría.

En un escenario de segunda vuelta, Boric le ganaría por 4 puntos a Provoste (39% vs 35%) por 6 puntos a Sichel (41% vs 35%) y por 8 puntos a Kast (43% vs 35%).

Además, Kast se alzó como el vencedor del último debate realizado, con 32% de las preferencias, seguido del ex dirigente estudiantil con 17% y la ex ministra de Educación con 15%. En tanto, Sichel (4%) y Artés (2%) tuvieron el peor desempeño.

Revisa los resultados de la encuesta Cadem a continuación: