Cadem: Sichel y Boric lideran con un empate y Provoste sube en encuesta presidencial

Según el último sondeo, ambos candidatos comparten el primer lugar con un 20% de las preferencias, mientras que la candidata de la Unidad Constituyente les sigue con un 13%.

Este lunes 30 de agosto se conoció el resultado de la encuesta semanal Plaza Pública de Cadem, que puso en el primer lugar de las preferencias de la ciudadanía a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más).

En este sentido, y ante la pregunta "Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?", Sichel y Boric lideran la carrera presidencial con un 20%, seguidos por Yasna Provoste (Unidad Constituyente) con un 13% y José Antonio Kast, (Partido Republicano) con un 10%. Mientras que Franco Parisi (Partido de la gente) irrumpe con 7%.

Más atrás están Marco Enríquez Ominami con 3% y Eduardo Artés con 1%. El 26% no sabe, no responde o no votaría.

Respecto a la pregunta de "Quién cree que será el próximo presidente de Chile", Sichel y Boric empatan nuevamente con 26%, seguidos de Provoste con 22%. En este contexto, ningún candidato logra obtener un rechazo menor al 50%.

Por otro lado, el 51% declara que “decididamente no votaría” por Sichel, 52% por Boric, 57% por Provoste, 69% por Parisi, 71% por Kast, 77% por Enríquez-Ominami y 79% por Artés.

Aprobación de Piñera y Convención Constitucional

Por su parte, el Presidente Sebastián Piñera cerró el mes de agosto con 26% (subió 4 puntos desde la última encuesta) de aprobación, su mejor evaluación mensual desde junio de 2020. Al mismo tiempo, 65% aprueba la gestión del gobierno en relación a la crisis del COVID-19, el registro más alto desde que comenzara la pandemia.

Sobre la Convención Constitucional, por primera vez la desconfianza (50%) al trabajo que está desempeñando supera a la confianza (48%).