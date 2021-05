Carter y la pugna Lavín-Matthei: “Sería una tontería quedar atrapados en las primarias obligatorias”

El alcalde de La Florida dice que la UDI debe dar garantías a ambos liderazgos y, en ese sentido, dice que Chile Vamos no debe cerrarse a una opción de realizar primarias presidenciales convencionales, en caso de que se entrampen por los resultados de las elecciones de este sábado y domingo.

El estamento más silencioso, hasta ahora, en torno a la pugna Lavín-Matthei, ha sido el de los alcaldes de la UDI.

El edil de La Florida, Rodolfo Carter (independiente, ex UDI aunque sigue siendo cercano al partido), dice que está apoyando a Joaquín Lavín como candidato presidencial, pero, puntualiza, se le deben entregar garantías a Evelyn Matthei.

En ese sentido, Carter pone un tema sobre la mesa: ¿por qué no realizar primarias convencionales -no legales- y así los partidos puedan tomarse un mayor tiempo de decisión?

“Es del peor gusto entrar en una contienda personal respecto de la elección presidencial de noviembre. Evidentemente la centroderecha tiene que tomar una decisión sobre quién será su candidato, pero la primera prioridad hoy es la Constituyente, que va a escribir la historia en los próximos 50 años y luego la elección de alcaldes, que tiene que ver con el gobierno local, muy importante para las familias que hoy lo están pasando tan mal producto de la pandemia”, comienza señalando Carter en conversación con T13.CL.

El alcalde, quien enfrenta una reelección este sábado y domingo, en ese sentido, afirma que los resultados de la contienda municipal y constituyente serán clave para tomar una decisión.

“Respecto de cómo se va a definir el candidato presidencial, el lunes va a haber que discutir cuál será el mecanismo, porque sería una tontería quedar atrapados en las primarias obligatorias y legales si es que el escenario no está claro. Perfectamente se pueden pactar primarias convencionales, no legales me refiero, donde la gente pueda participar, pero donde también los partidos tengan un espacio mayor de decidir correctamente cuál es el camino a seguir”, asegura Carter.

La inscripción ante el Servicio Electoral (Servel) de los precandidatos para las primarias presidenciales justamente vence la próxima semana, el 19 de mayo. Y, hasta el momento, Mario Desbordes (RN) e Ignacio Briones (Evópoli) han sido proclamados por su partidos, así como también Sebastián Sichel (independiente) ha manifestado su intención de competir en esta primaria de Chile Vamos.

La UDI, en tanto, pretende tomar esa decisión en su consejo general de este lunes 17 de mayo.

Carter, en esa línea, plantea que si el escenario se enreda la próxima semana para el sector, exista la posibilidad de que la coalición llegue a un acuerdo para organizar sus propias primarias convencionales, sin el apoyo legal del Servel.

¿La idea tiene piso político? “Lo he conversado con algunas personas, nada más, pero hay que tener en cuenta que primero está Chile, segundo está Chile y tercero está la UDI y por egos personales, por decisiones tomada entre gallos y medianoche con falta de transparencia y con conflictos artificiales, no podemos arriesgar el futuro de Chile”, responde Carter.

Así, consultado sobre si en la UDI, por ejemplo, se dé la posibilidad de realizar una primaria interna antes de competir en una contienda entre Chile Vamos responde que sí puede ser una alternativa. “Para darle garantías a Evelyn Matthei y también respetar a Joaquín Lavín, la UDI tiene que hacer las cosas correctamente, con participación, con transparencia, pero por sobre todo con sensatez política”, dice.

En torno a sus apoyos, Carter sostiene: “Estoy apoyando a Joaquín Lavín, pero tengo cariño y respeto por Evelyn, yo lo he conversado con ella, creo que tiene todo el derecho a competir, no puede ser la solución de la UDI dejarla afuera por decreto. Tiene que haber una solución, sea Lavín o sea Matthei, lo importante es que sea un mecanismo que les dé tranquilidad a todos”.

Carter enfatiza que “es una locura que Lavín y Matthei vayan a una primaria legal. Chile Vamos tiene varios partidos y cada uno de ellos debe llevar un candidato, ningún partido puede llevar dos, eso solamente es cálculo personal”.

“Lavín no es machista”

La semana pasada, un grupo de mujeres de Chile Vamos escribieron una carta pidiendo que se le dé espacio en la primaria oficialista a la única competidora. El tema fue criticado por algunos en el sector, quienes afirmaron que esto no se trata una cuestión de género.

Al respecto, Carter defiende a Lavín y dice que esa misiva “da cuenta de una cierta descomposición de la coalición”.

Y agrega: “En ningún caso creo que Joaquín Lavín sea machista, o sea, Lavín ha propuesta una candidata mujer en Las Condes y no a cualquier mujer sino a una con puro mérito, que no tiene apellido de la elite, de hecho, es una apuesta que muchos califican de riesgosa. No es justo que a Lavín lo acusen aquello, porque Lavín no es machista”.