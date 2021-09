Chahuán confirma que RN pasará al Tribunal Supremo del partido a diputado Romero por apoyar a Kast

"Ningún candidato de RN apoyará a un candidato distinto a Sebastián Sichel", precisó el presidente de Renovación Nacional.

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chauán, confirmó que el diputado Leonidas Romero tendrá que enfrentar al Tribunal Supremo del partido luego de ser solicitada su expulsión como militante del partido .

La moción fue levantada luego de que Romero anunciara que apoyará al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, de cara a las elecciones presidencial en desmedro del candidato de Chile Vamos, y por ende, de RN, Sebastián Sichel.

“Ningún candidato de Renovación Nacional apoyará a un candidato distinto a Sebastián Sichel. El candidato de Renovación Nacional, nuestro candidato, es Sebastián Sichel, y quien haga algo distinto tendrá que da un paso al costado”, aseguró Chauán en su cuenta oficial de Twitter.

Ningún candidato de @RNchile apoyará a un candidato distinto a @sebastiansichel. Quién lo haga, deberá dar un paso al costado. Por la misma razón, hemos remitido al Tribunal Supremo los antecedentes del diputado Leonidas Romero y solicitamos las máximas sanciones.

"Por la misma razón, hemos remitido al Tribunal Supremo los antecedentes del diputado Leonidas Romero y solicitamos las máximas sanciones", añadió.

El apoyo de José Antonio Kast a Romero

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, remarcó que considera "incomprensible" que Renovación Nacional castigue a Romero.

"Gracias al Diputado Leonidas Romero por Atreverse a apoyarnos y por su valentía en esta campaña. Incomprensible que RN persiga a alguien por defender sus principios y convicciones más profundas", manifestó Kast.

Gracias al Diputado @leoromerosaez por Atreverse a apoyarnos y por su valentía en esta campaña. Incomprensible que RN persiga a alguien por defender sus principios y convicciones más profundas.

Romero se desmarca de Renovación Nacional

El diputado en discordia, Leonidas Romero, compartió un comunicado para expresar que está "dolido, pero confiado y tranquilo" y que asumirá lo que decida el Tribunal Supremo de su partido.

"Desde el primero minuto, transparenté mi opción presidencial y solicité que se nos dejara en libertad de acción, así como lo fue en las primarias, donde muchos militantes incluso votaron por Gabriel Boric y yo, lealmente, apoyé a Mario Desbordes", explicó Romero.

"Hasta ahora he sido sincero y de una sola línea. He defendido y seguiré defendiendo los valores cristianos, anti aborto, pro vida, contra la corrupción y la delincuencia, los que claramente, no veo reflejados en el candidato que lleva mi partido ni en el Presidente de RN", agregó el diputado.

Finlmlente, cerró asegurando que "a partir de hoy, entro en estado de reflexión con respecto a mi permanencia en el partido, porque mi lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, no tienen color político y es caiga quien caiga".