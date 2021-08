Cristián Cuevas y candidatura presidencial de la Lista del Pueblo: "Lamentablemente se enturbió"

En conversación con T13 Noche, Cuevas abordó la polémica en torno a la elección de una carta presidencial al interior de la Lista del Pueblo.

El precandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Cristián Cuevas, se refirió a la polémica que existe al interior del conglomerado, luego que él fuera proclamado como candidato y luego, se determinara la realización de primarias.

En conversación con T13 Noche, Cuevas relató como él fue proclamado, asegurando que su nombre había sido ratificado tres veces como candidato presidencial, sin embargo, aseguró que la situación "se enturbió" por "razones que desconoce".

Cuevas desconoce "por qué cambió esa decisión". "Yo no fui convocado a una primaria al inicio del proceso y mi nombre fue ratificado en tres instancias de la Lista del Pueblo (...) y me he puesto a la tarea de recolectar las firmas".

En relación a otras nominaciones al interior de al Lista del Pueblo, Cuevas insistió en que está recolectando los patrocinios y señaló que "hay que ser coherente con lo que se dice y lo que se hace". "A mi la lista del pueblo me invitó a un procedimiento que fue zanjado en esas instancias ", señaló.

En relación a las voces al interior de la Lista del Pueblo que insisten en primarias internas, Cuevas señaló que "no le corresponde hablar por nadie" y que tiene convicción en seguir adelante en conseguir los patrocinios.

Revisa la entrevista completa a continuación: