Jadue compromete estar "primero en la línea de denuncia" si Boric se sale "un milímetro" de programa

El alcalde emplazó al candidato presidencial de Apruebo Dignidad a respetar el plan de gobierno de la coalición en un acto de campaña.

El alcalde de Recoleta y excandidato presidencial, Daniel Jadue, emplazó a Gabriel Boric, aspirante a La Moneda por su sector, a que respete el plan de gobierno del pacto Apruebo Dignidad, en caso de que resulte electo en los comicios de noviembre próximo.

En un acto de campaña para las elecciones parlamentarias en Pedro Aguirre Cerda, el excandidato del Partido Comunista (PC) se “comprometió” a estar atento a un eventual gobierno del representante del Frente Amplio.

Equipo Gabriel Boric Lee También > Jadue reaparece en reunión con Boric y asegura que no sería ministro de un eventual gobierno

“Yo me comprometo antes ustedes, el día que Gabriel se tuerza un milímetro de la línea del programa, me van a tener a mí primero en la línea de denuncia y cobrándosela para defender los compromisos que estamos honrando”, dijo Jadue en el acto.

“Los que nacemos para chicharra, vamos a morir cantando y yo les puedo asegurar que van a contar conmigo hasta que este país cambie y hasta que otros más jóvenes que nosotros tomen la posta nuestra y nos reemplacen”, añadió.

En el Distrito 13 tenemos a @LorenaPizarroS, como candidata a Diputada y a Claudina Ñuñez, candidata a Core. Mujeres luchadoras con quienes seguiremos avanzando para transformar Chile. Estuvimos además con integrantes de la olla común "La Marina" de Pedro Aguirre Cerda! pic.twitter.com/gPpv5smFG0 October 7, 2021

Jadue se reunió con Boric este jueves para darle su apoyo al candidato que lo derrotó en las primarias presidenciales y que está liderando las encuestas para convertirse en el próximo Presidente de Chile.

El edil también se refirió a la situación actual que enfrenta el Presidente, Sebastián Piñera, por la venta de la minera Dominga a Carlos Délano, y que será investigada por el Ministerio Público por eventuales delitos.

“Cuando uno vota por ladrones, después no se puede quejar cuando lo asaltan, y si uno vota por mentirosos, no se puede quejar de sentirse engañados, y si uno vota por consumidores de droga, después no se puede andar quejando del narcotráfico”, opinó.