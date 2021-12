Diego Schalper: “RN ha sido muy enfático en incorporar el ámbito social en el programa de Kast”

En las horas previas a la presentación del documento del abanderado de la derecha, el secretario general de RN dice que el partido bregó fuertemente para que se incorporaran los cambios sociales al plan, énfasis que, dice, no estaba en la candidatura del republicano de la primera vuelta. “Yo espero un plan de gobierno de mayorías”, señala.

En las horas previas a que el candidato presidencial José Antonio Kast lance su programa de gobierno -será a las 8:30 horas de este martes-, el secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, aborda las expectativas de la colectividad con más peso político y electoral del sector.

El diputado dice que lo central es que el programa de la primera vuelta de Kast no tenía un énfasis social y, asegura, el de ahora sí lo tendrá. El tema de la mujer -quizás el más polémica con la propuesta de eliminar dicha cartera-, agrega, también estará resuelto.

—¿Cómo han ido perfilando, desde RN, la campaña de José Antonio Kast, un candidato de derecha fuera de la coalición?

—Esto se canalizó institucionalmente, a través de la directiva, Francisco Chahuán y yo llevamos adelante las conversaciones con el comando y encontramos en Arturo Squella y Cristián Valenzuela mucha recepción, en ese sentido, rápidamente conversamos con el candidato, le hicimos ver que, nosotros, como el partido más grande de Chile, habíamos logrado apoyos en grupos importantes y que sabíamos cómo podíamos colaborar en esa dirección, quedamos en hacer un planteamiento que se le entregó cuando fue proclamado. Desde ahí hemos ido construyendo en tres frentes: el programático, donde pusimos un equipo que lideran Luis Pardo y Paula Labra; lo político, donde lo hemos encabezado Francisco Chahuán y yo; y una tarea más territorial que la estamos viendo con la vicepresidenta Andrea Ojeda y yo, que tiene que ver con el despliegue territorial a lo largo y ancho del país. También nos está ayudando Enrique Beltrán, que es el presidente regional de RN en la metropolitana y también Chantal Barreau, nuestra coordinadora nacional. Básicamente el comando tuvo la generosidad de acoger a RN en lo programático, político y territorial. Los equipos comunicacionales también están súper coordinados.

—¿RN o Chile Vamos está al mando de esta campaña o son solo invitados?

—Entendemos que José Antonio Kast, ganando la primera vuelta, es quien toma la decisión final, pero la verdad es que aquí ha habido un espacio de confluencia, porque todos entendemos que este es el tiempo de la generosidad y no de la mezquindad. Ha habido muy muy buena recepción y buen espacio para la construcción común.

—¿Cómo se toma las críticas de Cristián Monckeberg, Mario Desbordes, Paulina Núñez, quienes dicen que el partido está paralizado en esta segunda vuelta?

—No es el minuto para disputas internas, yo creo que acá todos tenemos claro el desafío de construir un proyecto común porque lo que está en juego es demasiado importante para Chile. RN hoy está en todas las coordinaciones regionales y distritales del país, en la Región Metropolitana nos hemos desplegado con los presidentes regionales más el comando un programa que busca un despliegue... más de 80 brigadas en las distintas comunas de la región, lo mismo En Valparaíso, Biobío, nuestro aporte programático además ha sido muy significativo. Yo la verdad es que quiero creer que no es el momento para la disputa interna, sino que para potenciar la identidad de RN y hacerla latente en la campaña. Otro esfuerzo que hemos estado haciendo enhorabuena es que rostros de RN tomen un espacio clave en la campaña: Germán Codina, Marcela Sabat, Manuel José Ossandón, quienes expresan la sensibilidad social del partido. El senador Ossandón, por lo demás, es el autor del concepto de la derecha social y coincidimos completamente en el empeño y la necesidad del programa de Kast además de garantizar estabilidad y orden, abrace el cambio social que tiene que experimentar el país. También esta semana se desplegarán líderes por el país, Mario Desbordes va a ir a Concepción, Francisco Chahuán al norte, quien habla, al sur, entonces, el partido está completamente desplegado.

—¿Qué elementos del programa son esenciales para RN?

—El senador Ossandón interpretó muy bien un sentir de RN: los temas no solo son los que pueden interesar a ciertos grupos, sino que los de interés general. En el programa anterior de Kast no veíamos un compromiso con los cambios sociales -en temas previsionales, de salud, laboral- para lograr un desarrollo que le llegue a todas las personas. Esa impronta social era tremendamente importante y así se lo expresamos al candidato. El tema mujer era tremendamente importante, por eso la inclusión de Marcela Sabat como símbolo de una aproximación en temas mujer es potente.

—¿Qué han pedido incorporar en el tema social?

—Pedimos una reforma al sistema previsional, queremos que el sistema cambie. En salud pedimos fortalecer la atención primaria, y un plan de salud que permita un piso mínimo para todos. Es decir, fortalecer pilares solidarios en el sistema de salud y ojalá ir caminando hacia un plan único de salud. En lo laboral, somos fieles defensores de la flexibilidad laboral, pero también de dar garantías y seguridad a los trabajadores en términos de capacitación, de protección laboral. RN ha sido muy enfático en incorporar el ámbito social en el programa de Kast.

—¿Espera un plan de gobierno de centroderecha o cree que quedará un programa netamente de derecha?

—Yo espero un plan de gobierno de mayorías que permita a Chile iniciar un ciclo virtuoso que no se acabe y agote en un gobierno, sino que, en definitiva, la reacción de esa mayoría frente a una ofensiva refundacional de la izquierda, sea decir que en Chile se pueden tener matices, pero la defensa de la democracia, la libertad y el desarrollo humano, social, para todos, es un principio básico.

—En caso de triunfar, ¿Chile Vamos se sumará protagónicamente al eventual gobierno?

—El nuevo ciclo político se va a traducir en gobiernos de unidad nacional, concepto de Joaquín Lavín. Es decir: gobiernos que van a tener que construir mayorías sobre la base de encontrar apoyos transversales.

Agencia Uno Lee También > Kast pide a partidos de Chile Podemos Más poner a disposición a su gente para un eventual gobierno

—¿Por eso entonces Kast ha hecho llamados a integrantes de partidos como la DC y el PR a sumarse a su eventual gobierno? ¿No es poco creíble cuando Kast era el primero en criticar ese aspecto a Lavín? O incluso a Piñera, de quien ha dicho que no lideró un gobierno de derecha.

—Desde el inicio de la segunda vuelta José Antonio Kast tomó conciencia de la tarea histórica que tiene y que va más allá de liderar un gobierno. Porque lo que se juega en Chile es si es que nos vamos a meter en la hoja de ruta de la izquierda latinoamericana o más bien en la hoja de ruta de los países en vías de desarrollo que miran a Europa, países que han encontrado ecuación razonable entre libertad y justicia. Eso convoca a gente de la DC y el PR que además han sido víctimas del ninguneo brutal en el Congreso. Dado ese trato que han tenido, a raíz de su soledad, no me extrañaría que varios de ellos dijeran 'yo no quiero al Chile de la izquierda latinoamericana que es agresiva'. Hay una oportunidad para que en Chile haya una seguidilla de gobiernos que planteen una alternativa a la izquierda latinoamericana.

—¿Cuál es el futuro de la centroderecha ya sea con Kast como líder de la oposición o Presidente de Chile?

—Luego del gobierno de Sebastián Piñera, se viene un nuevo ciclo más politizado y ahí tiene que haber una reformulación total de la centroderecha tanto en su proyecto político como en su trabajo territorial, formación de gente... El proceso de reformulación de la centroderecha va sí o sí.