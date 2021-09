Diputada UDI rompe filas y revela respaldo a José Antonio Kast: “Hay cariño y credibilidad”

En conversación con T13.CL, la exalcadesa por San Bernardo, Nora Cuevas, comenta que es primera vez que está haciendo público este apoyo, consciente de las críticas que pueda recibir de su partido, sobre todo en momentos en que es cuestionada por haber aprobado este martes el cuarto retiro del 10%.

La exalcaldesa por San Bernardo, Nora Cuevas, y diputada desde que Jaime Bellolio (UDI) dejó la Cámara Baja por asumir en la vocería de Gobierno, dice que hoy amaneció “tranquila”, pese a la presión de La Moneda que recibió para votar en contra del cuarto retiro del 10% de los fondos de las AFP.

“Hablaron de deslealtades en el chat de WhatsApp de la bancada”, comenta luego de la votación de este martes, donde cuatro parlamentarios de la bancada UDI respaldaron el cuarto 10%, otros cuatro se abstuvieron y seis se ausentaron.

La diputada por el distrito 14 no va a competir en la elección parlamentaria del 21 de noviembre, porque, dice, decidió oír el llamado de la gente sobre la “renovación” de los rostros en política. Cuevas ya fue 12 años alcaldesa.

Pero más allá de los resquemores que puedan surgir ante su voto a favor -respaldó ya los dos retiros anteriores-, la diputada Cuevas hace por primera vez público su apoyo a la candidatura presidencial de José Antonio Kast (Partido Republicano) del próximo 21 de noviembre.

Si bien la exedil tiene historial de cercanía con J. A. Kast y ya lo apoyó en 2017, hace unos meses se le había sindicado más lejanía con el exparlamentario.

“El candidato a Presidente, Sebastián Sichel, pidió el ordenamiento de las bancadas (en cuarto retiro), pero yo personalmente no me relaciono con el candidato Sichel, así que no he tenido opción de estar en reuniones con ellos. Yo te digo: hay muchos en los partidos políticos que estamos en otra parada frente a las presidenciales. Hay una desconexión, no hay unión, no hay equipo, no hay espacios para hablar y decir ‘bueno, y cuál es tu opinión’, sondear...”, comenta Cuevas, en conversación con T13.CL, sobre la votación del cuarto retiro y el impacto que puede generar en la candidatura presidencial oficialista.

—¿Por qué dice que no se relaciona con el candidato Sebastián Sichel?

—Yo estoy con José Antonio Kast en esta campaña presidencial. Yo siempre he dicho que valoro mucho la amistad en las personas, las consecuencias de los personajes. He sido lo que he sido en política gracias a José Antonio Kast. Él fue quien me descubrió... si bien es cierto también tengo mis diferencias con él en algunos temas, sin embargo, cuando hay cariño y credibilidad... ahí estoy yo firme junto a él. Lo primero que tengo en mi vida es el valor de ser leal y yo soy leal primero a las personas que a mí me enseñaron, a las personas que me dejaron donde estoy y que un día me invitaron a militar en este partido. Él nos dejó, pero yo también agradezco a la UDI el haber sido alcaldesa, diputada, porque también es el partido que me acogió, sin embargo, en esta estoy con José Antonio Kast.

—¿No piensa renunciar a la UDI?

—Puede ser que me lo pidan. Yo no he hecho oficial aún mi apoyo a José Antonio Kast, es primera vez que lo estoy diciendo públicamente. No sé lo que va a pasar en estos días, yo siempre dije que no me gustaba la gente que se cambiaba de un partido a otro, porque yo creo que tú puedes ser parte importante de un partido cuando no todos piensan igual, yo siento que es súper bueno que haya gente que sepa hablar de frente y que no diga a todo que sí. No sé qué va a pasar conmigo, yo creo que muchos ya no me quieren, ya me llegó un mensaje bastante descortés, de alguien que quiero mucho, pero no diré su nombre. Yo he sido un aporte en el partido y no una persona que sea disgregadora o divisoria, todo lo contrario. Soy una mujer afectiva, de hecho, decidí no competir porque escuché a la gente, hay que renovar la política. Creo que hay que renovar los rostros, estoy contenta y libre.

Su apoyo al cuarto retiro

La diputada Cuevas este martes se conectó de manera telemática a la sesión de la discusión del cuarto retiro. La parlamentaria ha estado meses fuera del Congreso de manera presencial luego de estar 25 días hospitalizada por Covid-19 y otros meses con secuelas de la enfermedad.

“Javier Macaya ayer (martes) hizo unos llamados, pero yo estaba muy concentrada en el tema de la sesión, así que no tuve diálogo con él. No me llamaron nunca antes”, comenta la parlamentaria, quien sí reconoce conversaciones al respecto con el gobierno.

Eduardo Durán (RN) saluda a Pamela Jiles (PH) tras votación de cuarto retiro. Crédito: Agencia Uno Lee También > Pesadilla oficialista del 10% ahora impacta en Sichel: las claves de la votación del cuarto retiro

¿Por qué votó a favor de los retiros? La parlamentaria explica: “El momento de decidir la votación fue muy complejo, porque todos sabemos que estamos siendo víctimas de una inflación y que el panorama se puede poner mucho peor. Sin embargo, creo que la gente hoy día es quien hace un mandato a las personas que estamos sentadas representándolos a ellos, por lo cual, yo, responsablemente, como exalcaldesa de 12 años y como diputada con corazón de alcaldesa, hice lo que la gente expresó. A pesar de haber recibido bastante llamados y presiones, opté por estar con la gente una vez más, esta es mi tercera votación a favor del retiro y creo que la consecuencia es lo que busca hoy día la comunidad chilena para tener a sus representantes. Hoy me acomoda darle alegría a la gente que lo está pasando pésimo y darle la posibilidad y la libertad de que con sus ahorros hagan los que ellos crean conveniente”.

Y recalca que, ante las críticas de que los votos a favor responden a “oportunismo electoral”, como lo ha dicho el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, la exedil señala: “Yo no soy candidata a nada hoy día, me siento una mujer muy libre y estoy muy conforme. Hoy amanecí muy tranquila, hoy día no he tenido llamados, pero sí evidentemente no soy una persona que ha sido bien calificada dentro de la bancada ni siquiera por ser díscola ni desordenada, sino porque ellos confían en que uno va a ser amén a todo y la verdad es que no”.